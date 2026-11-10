به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پرونده تخلف فروش یک هزار و ۲۹۹ لیتر نفت‌گاز سهمیه‌ای خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش یک میلیارد و ۸۳۶ میلیون ریال در شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی همدان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه یاد شده پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و با توجه به ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی از سوی متخلف اتهام انتسابی را محرز دانست و متهم را علاوه بر ضبط کالا، به پرداخت سه میلیارد و ۶۷۳ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان در تشریح نحوه کشف این تخلف خاطرنشان کرد: بازرسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه همدان این تخلف را با بررسی تراکنش‌های کارت سوخت یک دستگاه اتوبوس بین شهری کشف کرده و گزارش آن را برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کردند.