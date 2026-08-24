به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب محبعلیپور روز دوشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: این عملیات در جریان گشت و کنترل یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سراب انجام شد و طی آن دو گروه متخلف زندهگیری پرندگان شناسایی و دستگیر شدند. در این عملیات، دو قطعه سهره طلایی و دو قطعه بلدرچین به همراه ادوات زندهگیری شامل تور و قفس از متخلفان کشف و ضبط شد.
وی ادامه داد: متخلفان پس از تنظیم پرونده برای رسیدگی قانونی به مقامات قضایی شهرستان سراب تحویل داده شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سراب با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی محیطبانان مطرح کرد: مقابله با زندهگیری و نگهداری غیرمجاز پرندگان از اولویتهای یگان حفاظت است و گشت و کنترل مناطق با جدیت ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به عملکرد محیطبان عقیلی افزود: با تلاش و هوشیاری این محیطبان، این پرونده به عنوان چهاردهمین پرونده تخلف زندهگیری سهره طلایی در شهرستان سراب طی مردادماه شناسایی و تشکیل شده است که شایسته تقدیر و قدردانی است.
وی تأکید کرد: زندهگیری، نگهداری و خرید و فروش غیرمجاز پرندگان و سایر گونههای حیاتوحش، تخلف و جرم محسوب میشود و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سراب از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه زندهگیری یا نگهداری غیرمجاز حیاتوحش، مراتب را به محیط زیست اطلاع دهند و در حفاظت از گونههای ارزشمند جانوری مشارکت کنند.
۱۵ پرنده از تورهای زندهگیری در عجبشیر نجات یافت
رئیس اداره حفاظت محیط زیست عجبشیر از دستگیری دو متخلف زندهگیری پرندگان و کشف ۱۵ قطعه پرنده از تورهای زندهگیری در اراضی این شهرستان خبر داد و گفت: تمامی پرندگان پس از رهایی از تور، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شدند.
عبدالله منصوری در تشریح این خبر اذعان کرد: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان عجبشیر در جریان گشت و کنترل در اراضی این شهرستان، با مشاهده دو نفر که اقدام به پهن کردن تور و زندهگیری پرندگان کرده بودند، وارد عمل شده و متخلفان را دستگیر کردند.
وی اضافه کرد: در این عملیات، سه قطعه سهره طلایی و ۱۲ قطعه پرنده طرقه به همراه ادوات زندهگیری از جمله تور، از متخلفان کشف و ضبط شد.
وی بیان کرد: بر این اساس، تمامی پرندگان کشفشده پس از رهایی از تور، در همان محل و در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان عجبشیر با تأکید بر تداوم گشت و کنترل در عرصههای طبیعی شهرستان اظهار کرد: زندهگیری و نگهداری غیرمجاز پرندگان علاوه بر آسیب به جمعیت گونههای جانوری، تعادل طبیعی زیستگاهها را نیز تهدید میکند و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.
وی از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه زندهگیری یا خرید و فروش غیرمجاز پرندگان، موضوع را به محیط زیست اطلاع دهند و در حفاظت از حیاتوحش منطقه مشارکت کنند.
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