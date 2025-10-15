به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله اسکندری صبح چهارشنبه در جمع پیشکسوتان سپاه ناحیه گناوه در حسینیه ثارالله اظهار کرد: پیشکسوتان سپاه از سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی هستند که در روند پیروزی انقلاب، بنیان‌گذاری سپاه شهرستان و دوران دفاع مقدس نقش‌آفرینی کرده و کارنامه‌ای درخشان از ایثار، فداکاری و مجاهدت از خود بر جای گذاشته‌اند.

وی افزود: تجارب ارزشمند پیشکسوتان در حوزه‌های مختلف سیاسی، نظامی و فرهنگی، گنجینه‌ای گرانسنگ است که باید به نسل‌های جوان و آینده منتقل شود.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) شهرستان گناوه تصریح کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، نظام سلطه با بهره گیری از همه ظرفیت‌های خود، با توطئه‌های داخلی، تحرکات تجزیه‌طلبانه، کودتاها و جنگ تحمیلی تلاش کرد مانع تحقق اهداف بلند انقلاب شود و دوران دفاع مقدس بزرگ‌ترین آزمون در این مسیر بود که پیروزی ملت ایران در آن دوران، مرهون مجاهدت شهدا، ایثارگران و رزمندگانی همچون شما پیشکسوتان سپاه است.

سرهنگ اسکندری با اشاره به تشکیل بسیج به فرمان بنیاگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقلاب گفت: بسیج، مجموعه‌ای برخاسته از متن مردم و نیرویی درون‌زا در گام اول انقلاب بود که در دوران دفاع مقدس با تقدیم بیش از ۹۴ هزار شهید، به تعبیر مقام معظم رهبری زیباترین تابلوهای ایثار و فداکاری را رقم زد، نقش بسیج در پیروزی، تثبیت و تداوم و استمرار انقلاب اسلامی برجسته و ماندگار است.

وی ادامه داد: بسیج در عرصه‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان، اقتصاد و سازندگی و حوزه‌های دیگر نیز حضور مؤثر داشته است و لذا نقش بسیج به عنوان نهادی که تقویت کننده مؤلفه‌های قدرت در نظام جمهوری اسلامی است، نقش برجسته ای بوده است.

وی ادامه داد: هر جا تفکر بسیجی، روحیه جهادی و نگاه انقلابی حاکم بوده، کشور شاهد موفقیت و پیشرفت بوده است، در حالی‌که نادیده گرفتن این تفکر موجب عقب‌ماندگی و خسارت شده است.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) شهرستان گناوه با بیان اینکه تفکر جهادی و انقلابی حلقه گمشده نظام مدیریتی کشور است، اظهار کرد: بسیاری از مشکلات ناشی از کم‌رنگ شدن این روحیه و تفکر در حوزه‌های اجرایی است، توکل به خدا، توسل به اهل بیت (ع) و نگاه جهادی و انقلابی سه مؤلفه اساسی پیشرفت و غلبه بر مشکلات هستند که باید در مدیریت کشور تقویت شوند.

وی تأکید کرد: بازگشت به مسیر انقلابی و جهادی تنها با تبعیت از ولایت و عمل به منویات مقام معظم رهبری ممکن است و این امر رمز پیروزی در تمامی عرصه‌ها است.

سرهنگ اسکندری در ادامه بیان کرد: پیشکسوتان سپاه با برخورداری از تجارب گران‌بها، نقش مهمی در انتقال مفاهیم، نهادینه‌سازی منظومه فکری و گفتمان انقلاب و رهنمودهای مقام معظم رهبری در سطح جامعه دارند و در این مسیر باید با همکاری حوزه‌های علمیه، ائمه جمعه، روحانیون و ارکان مساجد، منویات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در جامعه تبیین، نهادینه و به یک گفتمان عمومی تبدیل شود.

وی یادآور شد: جامعه پیشکسوتان باید طلایه‌دار ترویج اندیشه‌های مقام معظم رهبری در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور باشند و رسالت خطیر گفتمان‌سازی این اندیشه‌ها را برعهده گیرند.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) شهرستان گناوه در پایان از برنامه‌ریزی برای برگزاری کنگره شهدای شهرستان گناوه در راستای برگزاری کنگره شهدای استان خبر داد و گفت: از تمامی ظرفیت‌ها و اقشار مختلف برای مشارکت در اجرای هرچه باشکوه‌تر این رویداد بزرگ و در شأن شهدا دعوت و استفاده خواهد شد.

قرائت زیارت پرفیض عاشورا و ارائه گزارشی از عملکرد کانون بازنشستگان سپاه ناحیه گناوه از دیگر بخش‌های این برنامه بود.