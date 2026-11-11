به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میربلوچزهی، مدیر دفتر پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از فعالیت ۳۲ واحد آزمایشگاهی در شبکه کنترل کیفیت آب استان خبر داد و اظهار کرد: این مجموعه با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته و کارشناسان متخصص، کیفیت آب را در مراحل مختلف تأمین و توزیع پایش می‌کند.

وی افزود: آزمایشگاه مرکزی شرکت آبفای استان فعالیت خود را از سال ۱۳۷۱ آغاز کرده و طی سال‌های گذشته متناسب با افزایش جمعیت و ضرورت ارتقای استانداردهای کیفی توسعه یافته است.

میربلوچزهی ادامه داد: نمونه‌برداری و آزمایش‌های تخصصی از منابع آب سطحی شامل رودخانه‌ها و چاه‌نیمه‌ها، منابع زیرزمینی، تصفیه‌خانه‌ها، مخازن و شبکه توزیع انجام می‌شود تا کیفیت آب در تمام مراحل تأمین و انتقال مورد ارزیابی قرار گیرد.

تجهیز آزمایشگاه‌ها برای شناسایی آلاینده‌های آب

مدیر دفتر پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب آبفای سیستان و بلوچستان با اشاره به تجهیزات تخصصی آزمایشگاه مرکزی بیان کرد: دستگاه‌هایی همچون کروماتوگرافی گازی متصل به طیف‌سنج جرمی (GC-MS)، جذب اتمی، کروماتوگرافی یونی و دستگاه اندازه‌گیری کربن آلی (TOC) در این مجموعه به کار گرفته شده‌اند که امکان شناسایی و سنجش ترکیبات آلی، سموم، فلزات سنگین و محصولات جانبی گندزدایی را فراهم می‌کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌ها گفت: فضای آزمایشگاه مرکزی مطابق الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 بازسازی و بهسازی شده و یک دستگاه ون نیز برای فعالیت به‌عنوان آزمایشگاه سیار به تجهیزات تخصصی مجهز شده است.

میربلوچزهی افزود: همچنین تجهیزات موردنیاز برای راه‌اندازی پنج آزمایشگاه میکروبی جدید از محل منابع سرمایه‌ای شرکت خریداری شده است.

تأیید صلاحیت آزمایشگاه مرکزی

وی با اشاره به تأیید صلاحیت آزمایشگاه مرکزی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 اظهار کرد: این آزمایشگاه موفق به دریافت گواهینامه آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست نیز شده است که ظرفیت ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی به سایر دستگاه‌ها و صنایع استان را فراهم می‌کند.

مدیر دفتر پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب آبفای سیستان و بلوچستان ادامه داد: اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک با دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان و دیگر مراکز علمی کشور نیز با هدف توسعه دانش تخصصی و ارتقای توان آزمایشگاهی دنبال می‌شود.