به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، آیین رونمایی نمادین از نسل جدید سامانه جامع امور دانشجویان، صبح روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در سالن شهید شهریاری سازمان امور دانشجویان برگزار شد.

این رویداد با هدف معرفی قابلیت‌ها و امکانات پیشرفته سامانه جدید و تبیین چشم‌انداز تحول در ارائه خدمات الکترونیکی به جامعه دانشگاهی ترتیب یافت. در جریان این مراسم، ویژگی‌های ساختاری این سامانه که با رویکرد ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل فرایندهای اجرایی، افزایش سرعت و شفافیت و توسعه خدمات هوشمند طراحی شده است، برای حاضران تشریح شد.

بازطراحی و توسعه این سامانه به‌عنوان گامی مؤثر در راستای تقویت زیست‌بوم آموزش عالی، همسویی با طرح‌های کلان دولت هوشمند، طرح‌های ملی حوزه فناوری اطلاعات است؛ همچنین تمرکز بر یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و کاهش مراجعه حضوری از دیگر محورهای مورد تأکید در این رویداد بود.

در پایان این مراسم، از دست‌اندرکاران طراحی و پیاده‌سازی این سامانه تقدیر شد.