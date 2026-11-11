به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این موسسه که بر امنیت و جلوگیری از حملات سایبری در صنعت مالی کره جنوبی نظارت می کند ساعت سه عصر دیروز به وقت محلی حمله ای را رصد و به سرعت به رگولاتورهای ارشد مالی اطلاع رسانی کرد.

داده‌های سرقت شده، شامل حدود ۲۰۰ فرم اداری از جمله فرم‌های رضایت‌نامه مربوط به اطلاعات شخصی و همچنین اطلاعات شخصی حدود ۳۰۰ نفر، از جمله نام و تاریخ تولد آنهاست.

به نظرمی رسد اطلاعات افشا شده به کارمندان بانک های محلی تعلق دارد. هکرها وب‌سایت یک نهاد ناظر را که برای جستجو در سیستم های امنیتی بانک های محلی به کار می رفت را هدف گرفته بودند.