به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۱۶ آبان در آستانه هفته هوافضای سپاه از رونمایی شهر موشکی به عنوان هدیه ویژه به ملت ایران خبر داد و با تشریح ۱۴ دستاورد نیروی هوافضا، از وجود شگفتی‌سازهای جدیدی پرده برداشت که در صورت شکل‌گیری موج سوم درگیری، وارد میدان عملیاتی خواهند شد، دستاوردهایی که جهان را متعجب خواهد کرد. دیروز شهر موشکی سپاه با حضور سرلشکر علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و سردار سیدمجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه رونمایی شد.

در این رونمایی انواع موشک‌های بالستیک و کروز به همراه پرتابگرهای آنها به نمایش درآمد. در حالی که آمریکا و رژیم صهیونی برنامه‌ها و سناریوهایی برای منطقه خاورمیانه طراحی کرده‌اند، روایت‌های نظامی ایران از الگوی «قدرت پیش‌دستانه و عمیق» حکایت می‌کند. بازدید عالی‌ترین مقام نیروهای مسلح از شهر موشکی جدید سپاه در مقطع فعلی پیام چند بعدی به همراه دارد. این رویداد، اعلام پایان دوران واکنش‌های محدود و ورود به عصر آمادگی برای پاسخ‌های شگفت‌آور است.

شگفتانه جدید نیروهای مسلح

سرلشکر عبداللهی در سخنانی با قدردانی از تلاش‌های نیروهای این مجموعه، اظهار کرد: دوستان عزیزی که امروز توفیق حضور در خدمت‌شان را داریم، در واقع قهرمانان این کشور هستند؛ همچنین دوستان دیگری که در بخش‌های مختلف این نیرو و سایر نیروهای مسلح خدمت می‌کنند. وی با اشاره به رونمایی از یکی از موشک‌های پیشرفته و شگفتی‌ساز نیروی هوافضای سپاه گفت: به فضل الهی، کار شگفت‌انگیزی صورت گرفته است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به حجم استفاده آمریکا از مهمات و تجهیزات نظامی در جنگ‌های اخیر، افزود: آمارها نشان می‌دهد که آمریکا در هیچ جنگی در چنین مدتی به این میزان از مهمات و تجهیزات نظامی استفاده نکرده است؛ آن هم مهمات پیشرفته‌ای که امروز ساخته شده و آثار آن را در میدان نیز مشاهده کردیم.

سرلشکر عبداللهی با تاکید بر آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با تهدیدات دشمن، تصریح کرد: اگر دشمن بخواهد غلطی بکند، پاسخ ما بدون محدودیت و فراتر از منطقه خواهد بود. شگفتانه‌ها مرتب در جنگ آینده خودشان را نشان خواهند داد. او پیامی هم به نخست‌وزیر کودک‌کش صهیونی منتقل کرد و گفت: نتانیاهو گفته یا ما ایران را نابود می‌کنیم یا ایران ما را نابود می‌کند، من می‌گویم قطعا ما اسرائیل را نابود خواهیم کرد.

آمادگی برای مقابله با هر تهدید منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای

سردار سیدمجید موسوی نیز با بیان اینکه توانمندی‌های به ‌یادگار مانده و میراث فرماندهان ارزشمند ما در نیروی هوافضا، امروز ابزار دفاعی مستحکم و قابل اتکایی برای حفاظت از این مردم بزرگوار و پیروی از فرمایشات و منویات فرماندهی معظم کل قوا در برابر دشمنان است، تاکید کرد: الحمدلله امروز به شکل قابل قبول و قابل اتکایی آمادگی مقابله با هرگونه تهدیدی را در منطقه و فرامنطقه داریم. وی با اشاره به تداوم روند توسعه توانمندی‌های دفاعی این نیرو گفت: «ان‌شاءالله محصولات، سلاح‌ها و تجهیزات جدیدی را در سازمان رزم ما مشاهده خواهید کرد.»

رونمایی از شهر موشکی سپاه در این مقطع زمانی، حسابی برای مرد دیوانه کاخ سفید و بنیامین نتانیاهو سنگین تمام می‌شود. بالاخره پالسی ارائه شد که برای دوستان خوشایند و برای دشمنان و بدخواهان سخت و دشوار است. ایران توانایی تولید، نگهداری و مدیریت انبوهی از سلاح‌های دقیق و پیشرفته را در قالب زیرساخت مستحکم و غیرقابل تخریب دارد. این زیرساخت، «ستون فقرات» بازدارندگی ایران در جنگ‌های آینده است. نکته دیگر آنکه استفاده از واژه «شگفتانه‌ها» توسط سرلشکر عبداللهی، نشان می‌دهد، ایران در حال عبور از سطوح شناخته‌شده تکنولوژی است تا دشمن را غافلگیر کند. در واقع، نمایش این شهر موشکی در برابر ادعاهای ترامپ در روزهای اخیر، به معنای آن است که ایران عمق دفاعی و توان تهاجمی خود را به شکلی فراتر از تصور بازسازی کرده است.

این اقتدار سخت، در کلام فرماندهان نیروهای مسلح به پیام سیاسی و نظامی تبدیل شده. وقتی نتانیاهو در توهم قدرت، میان نابود کردن ایران یا نابود شدن توسط ایران یکی را انتخاب می‌کند، پاسخ قاطع سرلشکر عبداللهی که تاکید کرد «قطعا ما اسرائیل را نابود خواهیم کرد»، دیگر هشدار نیست، تصویرسازی واقعیت آینده است. او با بیان خود، بحث امکان جنگ را کنار گذاشت و به صورت مستقیم به نتیجه جنگ اشاره کرد تا بفهماند رژیم صهیونیستی وارد مسیری شده است که پایانش تنها فروپاشی است. در همین راستا، تاکید بر پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی و سخنان سردار موسوی مبنی بر اینکه تمام ظرفیت‌های دشمن در منطقه و فرامنطقه زیر ضربه خواهد رفت، ابعاد عملیاتی اقتدار ایران را در میدان روشن کرد. این یعنی هرگونه اقدام دشمن، با هجوم همزمان ظرفیت‌های ایران در سطوح مختلف جغرافیایی پاسخ داده خواهد شد.

در همین رابطه حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ما در گذشته هم گفتیم دشمن خطا کند، جنگ منطقه‌ای می‌شود که شد. امروز هم می‌گوییم که اگر حمله کنند جغرافیای جنگ تغییر می‌کند. موضوعی را نگفتیم که اتفاق نیفتاده باشد. وی با بیان اینکه باید توجه داشت، در صورت بروز هرگونه تجاوز، جغرافیای جنگ به شکلی گسترده و فراتر از مرزهای جغرافیایی ما توسعه خواهد یافت، اظهار کرد: «اگر دشمن عقلانیت به خرج ندهد و به شرارت خود ادامه دهد، باید بداند که این وضعیت با پیامدهای سنگینی همراه خواهد بود و این مسئله تنها با واکنش سریع و خارج از مرزهای جغرافیایی ما پاسخ داده خواهد شد و پایان جنگ با ما خواهد بود؛ دیگر وساطت‌ها جواب نمی‌دهد.»

به هر حال، امروز صنعت هوافضا نمایش ظرفیت‌های فناورانه‌ای است که علاوه بر نمایش دادن قدرت و تقویت توان بازدارندگی و حفظ امنیت ملی نمادی از توان علمی و خوداتکایی کشورمان است که می‌تواند در توسعه ظرفیت‌های دفاعی، بازدارندگی و افزایش توان پاسخگویی نظامی ایران نقش موثری داشته باشد. با این اوصاف باید گفت جنگ تحمیلی هشت ساله اگرچه سختی‌ها و خسارات زیادی داشت اما از دل خود توانست بازدارندگی موشکی را زایش کند. امروز موشک به یکی از پایه‌ها و اساس بازدارندگی دفاعی ایران تبدیل شده است که نمونه بارز آن را در عملیات‌های وعده‌های صادق، نصر و جنگ‌های تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه می‌توان به وضوح مشاهده کرد.

نمایش قدرت سپاه در هفته هوافضا، پیوند میان علم، ایمان و دفاع و یادآور میراث ماندگار چهره‌های بزرگی چون شهید طهرانی‌مقدم است. او که در تار و پود توسعه توان موشکی ایران نقش داشت، با نگاهی فراتر از زمان وصیت کرد: «روی سنگ قبرم بنویسید؛ اینجا مدفن کسی است که می‌خواست اسرائیل را نابود کند.» امروز، با رونمایی از شهر موشکی جدید، آن وصیت به واقعیت نظامی ملموس تبدیل شد و آنچه شهید طهرانی‌مقدم با جان خود برایش جنگید، اکنون به شهری مقتدر تبدیل شده که سایه‌اش بر سر دشمنان سنگینی می‌کند.

در حالی که تحلیل‌ها و تفسیرهای نظامی از تغییر پارادایم دفاعی ایران حکایت دارد، کارنامه عملیاتی نیروی هوافضای سپاه، این واقعیت را با قطعیت بیشتری اثبات می‌کند. بیانیه دیروز سازمان بسیج مستضعفین، در هفته هوافضا، پرده از واقعیت‌هایی برمی‌دارد که نشان‌دهنده فرسایش تدریجی قدرت پدافندی دشمن است.

بررسی عملکرد این نیرو در نبردهای سنگین، از جمله جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، چهره‌ای کاملا متفاوت از بازدارندگی ایران را ترسیم می‌کند. در این میدان‌ها، موشک‌های کوتاه‌برد، میان‌برد و دوربرد هوافضای سپاه، با بهره‌گیری از سرعت و مانورپذیری بالا، توانایی رهگیری را برای پیشرفته‌ترین سامانه‌های پدافندی دشمن به چالشی تقریبا غیرممکن تبدیل کرد؛ آنها نه تنها از لایه‌های دفاعی دشمن گذشتند، بلکه با عبور از این لایه‌ها، ادعای دشمن را زیر سوال بردند. این توانمندی تنها محدود به موشک‌ها نیست؛ پهپادهای قدرتمند هوافضای سپاه با نفوذ به عمق مراکز حساس و حیاتی، توانستند معادلات پدافندی و اقتصادی جنگ مدرن را دگرگون کنند و با هدف قرار دادن پایگاه‌ها و مقرهای نظامی، دشمن را آچمز کنند.

آنچه روز گذشته در نمایش شهر موشکی سپاه و کلام فرماندهان ارشد شاهد آن بودیم، از تغییر بنیادین در موازنه قدرت خبر می‌دهد. دشمن با این تصور واهی که می‌تواند با تهدید یا تجاوز، اراده ایران را تغییر دهد، دیگر به بن‌بست رسیده است، چرا که با قدرت نظامی تمام‌عیار و ساختار دفاعی غیرقابل‌ تخریب روبه‌رو شده است. ایران با تکیه بر زیرساخت‌های مقتدرانه‌ای چون «شهر موشکی» و توانایی‌های تهاجمی نیروی هوافضا، از مرحله «دفاع واکنشی» عبور کرده و به مرحله بازدارندگی فعال و فرامرزی رسیده است. از این‌رو، هرگونه اقدام علیه ایران، نه تنها با برخورد با دیوار دفاعی شکست‌ناپذیر، بلکه با مواجهه با شگفتانه‌های تهاجمی روبه‌رو خواهد شد و تنها نتیجه آن، تسریع در فروپاشی خود دشمن خواهد بود. این نمایش قدرت، اتفاق گذرا نیست، بازتابی از مسیر مستمر و پرقدرت است. مسیری که از زمان رهبری شهید آغاز شد و با تاکید بر تقویت توان دفاعی و تهاجمی، در دوران رهبری حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی‌خامنه‌ای نیز با همان صلابت و با سرعت بیشتر ادامه دارد. در مجموع رونمایی از شهر موشکی سپاه پیامی برای دشمن داشت و آن اینکه خطای محاسباتی‌اش را دوباره تکرار کند، با ایران مقتدر، مجهز و آماده‌ای روبه‌رو خواهد شد.