به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام صیادی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز، از انجام بیش از ۴ هزار تست تشخیصی رایگان و محرمانه اچ‌آی‌وی در مراکز بهداشتی استان طی شش‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و با اشاره به اهمیت شناسایی زودهنگام مبتلایان گفت: تست تشخیص سریع اچ‌آی‌وی به‌صورت رایگان و محرمانه در تمامی مراکز خدمات جامع سلامت و مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری استان انجام می‌شود و در نیمه نخست امسال بیش از چهار هزار نفر از این خدمت استفاده کرده‌اند.

وی با تأکید بر تفاوت اچ‌آی‌وی و ایدز افزود: ایدز مرحله انتهایی عفونت اچ‌آی‌وی است و با مراقبت و درمان به‌موقع، فرد مبتلا می‌تواند از رسیدن بیماری به این مرحله جلوگیری کند. همچنین درمان مؤثر، سطح ویروس در خون و ترشحات بدن را به حد غیرقابل انتقال می‌رساند.

صیادی با بیان اینکه اچ‌آی‌وی از طریق روابط اجتماعی روزمره، استفاده از وسایل غذاخوری مشترک، عطسه، سرفه، اشک، عرق و سرویس‌های بهداشتی مشترک منتقل نمی‌شود، بر ضرورت اصلاح باورهای نادرست درباره این بیماری تأکید کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز همچنین از اجرای پویش ملی «من هم تست اچ‌آی‌وی می‌دهم» از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر خبر داد و گفت: برنامه‌های آموزشی این پویش در مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه‌های سلامت، مدارس، ادارات و دانشگاه‌ها اجرا می‌شود.

وی افزود: امکانات لازم برای انجام تست سریع اچ‌آی‌وی به‌صورت رایگان و محرمانه فراهم شده و شهروندان می‌توانند برای انجام آزمایش به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت یا مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری محل سکونت خود مراجعه کنند.