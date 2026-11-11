به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: هیات حاکمه آمریکا به سرکردگی دونالد ترامپ که هم جنگ با ایران را باخته و هم انتخابات داخلی را، حالا به خبردرمانی و انتشار شایعات در فضای رسانه‌ای متوسل شده و مدام در حال پمپاژ این دروغ است که مذاکره میان مقامات ایران و آمریکا، در روزهای آینده برنامه‌ریزی شده است. این در حالی است که بنا بر تاکید مقامات کشورمان، هیچ برنامه‌ای برای دیدار و مذاکره با آمریکایی‌ها در دستور کار ایران نیست.

محسن رضایی، دبیر و نماینده رهبر انقلاب در شورای ‌عالی ‌امنیت ‌ملی به شایعات مذاکرات با آمریکا اینگونه واکنش نشان داد: از اخبار جعلی دست بردارید و در برابر شروط ایران تسلیم شوید. جنگ علیه ایران، دولت آمریکا را از هم‌ پاشانده است اما واشنگتن مانند قماربازی مستاصل ‌شده دست‌وپا می‌زند. دست از این بازی بکشید و تسلیم شوید. به تولید اخبار جعلی درباره مذاکرات ‌خیالی پایان ‌دهید. دست از انکار نظم نوین غرب آسیا بردارید. زمان آن رسیده که در برابر هفت‌شرطی که ایران بارها اعلام کرده، تسلیم شوید. سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به برخی گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های خارجی درباره احتمال برگزاری نشست میان جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، اظهار کرد: این گمانه‌زنی‌ها و خبرسازی‌های رسانه‌ای از اساس بی‌پایه است و هیچ برنامه‌ای برای برگزاری چنین دیداری وجود ندارد.

عراقچی درباره تحرکات دیپلماتیک اخیر و سفر نخست‌وزیر قطر به واشنگتن و همچنین نتایج انتخابات آمریکا گفت: نیازی نبود تا رئیس‌جمهور آمریکا از مردم آن کشور بشنود که بر ضد جنگ با ایران هستند و نمی‌خواهند کشورشان مدام در حمایت از رژیم صهیونیستی وارد جنگ شود، او بسیار زودتر باید درک می‌کرد که به هیچ‌یک از اهداف خود در جنگ با ایران دست نیافته و دست نخواهد یافت. وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: طولی نخواهد کشید که ترامپ بفهمد در مورد تحریم و فشار اقتصادی هم به مسیر اشتباه رفته است. جنگ با ایران نه از مسیر نظامی و نه با افزایش تحریم‌ها خاتمه نخواهد یافت. تنها راه چاره استفاده از زبان احترام، به کارگیری دیپلماسی و عمل به مطالبات و شروط ایران است که در طرح دو روزه بیان شده و همچنان روی میز است.

تکذیب سخنان منتسب به کالین

شایان ذکر است، طی روزهای گذشته برخی رسانه‌ها گزارش‌هایی به نقل از ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه منتشر کرده بودند که از میزبانی دوحه برای برگزاری نشستی عالی‌رتبه میان مقامات آمریکایی و ایرانی خبر می‌داد. پس از انتشار این گزارش‌ها، منابع ترکیه‌ای صحت اخبار منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی به نقل از ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، درباره برگزاری یک نشست قریب‌الوقوع در قطر با حضور جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا و محسن رضایی، دبیر شورای ‌عالی امنیت ملی ایران را تکذیب کردند. تارنمای خبری ترکیه‌ای تی‌آرتی اعلام کرد که اظهارات منتسب به کالین درباره این دیدار هیچ پایه و اساسی ندارد.

این رسانه در عین حال تاکید کرد که آنکارا به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای پایان ‌دادن به درگیری میان ایالات متحده و رژیم اسرائیل با ایران و کاهش تنش در منطقه ادامه می‌دهد. آنچه واضح است آن است که هیات حاکمه آمریکا پس از شکست در میدان‌های نبرد و کارزار انتخاباتی به جنگ روانی، خبردرمانی و پمپاژ شایعات دروغین پیرامون مذاکره با ایران روی آورده است. اما چاره کار واشنگتن این قبیل خبردرمانی‌ها و انتشار شایعات نیست؛ تنها راه برون‌رفت واشنگتن از بن‌بست کنونی، کنار گذاشتن توهمات، پذیرش نظم نوین غرب آسیا، استفاده از زبان احترام و عمل به مطالبات و شروط ایران است که همچنان روی میز قرار دارد.

التماس آمریکا برای مذاکره و توافق

با وجود تحرکات و التماس‌های آمریکا به ایران برای مذاکره و توافق، ایران از مواضع خود عدول نکرده است و مادامی که هفت شرط اساسی‌اش تحقق نیابد، هیچگونه مذاکره‌ای را با طرف آمریکایی نخواهد داشت. پایان جنگ در تمامی جغرافیای مقاومت، رفع محاصره دریایی ایران، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده کشورمان در خارج و رفع تحریم‌های مرتبط با فروش نفت، از اساسی‌ترین شروط ایران برای آغاز هر مذاکره‌ای و به تبع آن، بازگشایی تدریجی تنگه هرمز است.

در حالی که واشنگتن با ارسال پالس‌های پی‌درپی و واسطه‌گری‌های مکرر، دست تمنا به سوی تهران دراز کرده تا میز مذاکره را احیا کند، جمهوری اسلامی با صلابت برخاسته از میدان، خط بطلان بر این بازی‌های دیپلماتیک کشیده است. تا زمانی که بساط فتنه در منطقه جمع نشود، ماشین جنگی صهیونیستی-آمریکایی در تمامی جبهه‌ها متوقف نگردد و حق حاکمیتی ملت ایران در تمامی ابعاد استیفا نشود، هیچ‌گونه گفت‌وگو و تعاملی با شیطان بزرگ صورت نخواهد گرفت و کلید طلایی تنگه هرمز همچنان در دستان اقتدارآفرین مدافعان امنیت باقی‌خواهد ماند.

التماس‌های پیدا و پنهان کاخ سفید برای کشاندن ایران به پای میز توافق، با سد پولادین اراده ملی و راهبرد مقاومت فعال مواجه شده است. تهران به صراحت اعلام کرده است که رفع کامل تحریم‌های ظالمانه، بازگشت دلارهای به یغمارفته ملت از بانک‌های غربی و توقف بی‌قید و شرط ماشین کشتار در جغرافیای مقاومت، پیش‌شرط‌های غیرقابل‌ معامله‌ای هستند که تخطی از آنها، راه هرگونه تفاهمی را مسدود می‌سازد و تا تحقق این مطالبات، نباید انتظار گشایش در ترانزیت انرژی و کریدورهای راهبردی خلیج فارس را داشت.

ابتکارات ایران در میدان دیپلماسی

در میدان دیپلماسی، ایران ابتکاراتی را نیز پیشکش طرف مقابل کرده است و اکنون به تعبیر وزیر امور خارجه کشورمان، توپ در زمین آمریکایی‌هاست. یکی از این ابتکارات، طرح دو روزه است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در تشریح جزئیات طرح دو روزه تهران برای حل‌وفصل بحران، تاکید کرد که این پیشنهاد بر اساس تفاهم‌های قبلی در نشست اسلام‌آباد تنظیم شده و حاوی مطالباتی است که ایران از آنها صرف‌نظر نخواهد کرد. بقایی در نشست خبری روز دوشنبه خود گفت: هر آنچه را که آمریکا طبق نشست اسلام‌آباد تفاهم کرده بود، در این طرح وجود دارد. ما درباره مجموعه مطالباتی صحبت می‌کنیم که هیچ ایرانی نمی‌تواند از آنها بگذرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به سابقه توافق‌های پیشین افزود: آنها یکبار تعهدات را پذیرفتند و اینکه نقض کردند، تقصیر ما نیست.

باید تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال کردند، رفع شود. وی طرح دو روزه را نشانه حسن نیت تهران دانست و تصریح کرد: اگر طرف مقابل اراده داشته باشد، ما می‌توانیم طی دو روز اقدام کنیم. خواسته‌های ما خیلی روشن است و در تفاهم اسلام‌آباد وجود دارد. آمریکا باید درباره ادامه برخورد با این وضعیت تصمیم بگیرد. این اظهارات نشان می‌دهد که از نگاه تهران، طرح دو روزه به معنای عقب‌نشینی از شروط قبلی نیست، بلکه فرصتی برای اجرای چارچوبی است که به گفته مقام‌های ایرانی، پیشتر درباره آن تفاهم شده بود. مفاد این پیشنهاد شامل رفع محاصره دریایی، پایان جنگ در همه جبهه‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و فراهم شدن زمینه بازگشایی تنگه هرمز برای تردد تجاری است. در واقع، تهران می‌گوید در صورت تحقق پیش‌شرط‌های مورد نظر، امکان اجرای بخش‌های مربوط به طرح و بازگشت امنیت به تنگه هرمز در بازه ۴۸ ساعته وجود دارد.