به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «حاشیه» به کارگردانی محمدعلیزاده‌فرد و تهیه‌کنندگی یوسف منصوری، اثری با محوریت مسائل اجتماعی است که داستان خود را در بستر حاشیه‌نشینی و مجموعه‌ای از اتفاقات مرتبط با زندگی ساکنان این مناطق پیش می‌برد.

این فیلم ۱۱۰ دقیقه‌ای، نخستین تجربه ساخت فیلم بلند سینمایی برای علیزاده‌فرد به شمار می‌رود که در چهل‌وچهارمین جشنواره ملی فیلم فجر به نمایش درآمد.

ماجرای فیلم از زندگی محسن (هادی کاظمی) آغاز می‌شود. او پس از وقوع حادثه‌ای ناخواسته مجبور می‌شود خانه و محل زندگی خود را تغییر دهد. در ادامه، ناپدید شدن فرزند او ابعاد تازه‌ای به داستان می‌دهد و محسن مجبور به جستجوی فرزند خود می‌شود. در جریان این پیگیری‌ها، او با مهدی (مهران احمدی) آشنا می‌شود و این ۲ که هرکدام به دلایلی شخصی درگیر ماجرایی مشابه هستند، مسیر مشترکی را برای رسیدن به پاسخ دنبال می‌کنند.

بخش مهمی از اتفاقات فیلم در محله‌های حاشیه‌ای شهر جریان دارد. محیطی که شخصیت‌های مختلفی با شرایط اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی متفاوت در آن حضور دارند. به همین دلیل در کنار خط اصلی داستان، موضوعاتی مانند کودکان کار، فقر، اعتیاد، بزهکاری و نقش روابط محلی در شکل‌گیری مناسبات اجتماعی نیز در روایت مطرح می‌شود.

هادی کاظمی که اغلب او را با شخصیت‌های طنز به یاد می‌آوریم در این فیلم نقش یک روحانی را ایفا می‌کند.

در کنار شخصیت‌های اصلی و روابط میان آنها، کاراکتر پلیس (سجاد بابایی) نیز در روند پیشبرد ماجرا حضور دارد اما برخلاف برخی دیگر از شخصیت‌های فیلم، اطلاعات کمتری درباره انگیزه‌ها، پیشینه و وجوه شخصیتی او ارائه می‌شود. از این منظر، نقش پلیس بیشتر در ارتباط با پیشبرد خط داستانی تعریف شده است و مواجهه مستقلی با ابعاد شخصیتی او شکل نمی‌گیرد.

محمد علیزاده‌فرد کارگردان فیلم سینمایی «حاشیه» پیش‌تر در گفتگو با مهر عنوان کرده بود: معضل حاشیه‌نشینی یکی از معضلات جدی محسوب می‌شود و این معضل تبعاتی در مسائل فرهنگی و اجتماعی ایجاد می‌کند که آسیب‌های گسترده‌ای را در بر می‌گیرد. دوست داشتم در این زمینه کار کنم. طی این سال‌ها، شکاف طبقاتی کم که نشد بلکه بیشتر هم شد و همین سبب شد «حاشیه‌نشینی» بیشتر برای همگان ملموس شود و الان به شکلی شده که خیلی از مردم که در طبقه متوسط هستند نیز به واسطه حادثه یا اتفاقی پیش بینی نشده به ناگهان طبقه اجتماعی‌شان تغییر می کند و مجبور می‌شوند به حاشیه‌نشینی روی بیاورند.

وی بیان کرد: در این فیلم سعی کردم به بخشی از اتفاقاتی که در حاشیه رخ می‌دهد از منظر نگاه خانواده‌ای که عضوی از طبقه متوسط جامعه است و به واسطه یک اتفاق، مجبور به زندگی در حاشیه شهر می‌شوند، بپردازم. البته هدفم، پرهیز از ارائه‌ صرفا تلخی و سیاهی از این پدیده بوده است.

در این فیلم هادی کاظمی، مهران احمدی، سجاد بابایی، ونوس کانلی، میترا رفیع، جواد قامتی، محمود نظرعلیان، محمد موحدنیا، حسین شهبازی و آندیا عبدالرضایی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«حاشیه» در قالب داستانی درباره گم‌شدن یک کودک و تلاش ۲ شخصیت برای یافتن او، سراغ بخشی از مسائل اجتماعی و روابط انسانی در محله‌های حاشیه‌ای می‌رود. پیوند میان یک بحران خانوادگی و مجموعه‌ای از مسائل اجتماعی، محور اصلی شکل‌گیری روایت این فیلم را تشکیل می‌دهد.