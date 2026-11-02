به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، همزمان با نزدیک شدن به اکران فیلم سینمایی «حاشیه»، پوستر رسمی این اثر با طراحی محمد تقی‌پور منتشر شد.

«حاشیه» به تهیه‌کنندگی یوسف منصوری و کارگردانی محمد علیزاده‌فرد، روایتی معمایی‌جنایی از خانواده‌ای است که تغییر ناگهانی طبقه اجتماعی، آنها را از موقعیت پیشین خود جدا کرده و به حاشیه شهر می‌کشاند.

در خلاصه داستان «حاشیه» آمده است: «افتادیم زیر پونز شهر به این درندشتی …»

هادی کاظمی، مهران احمدی، سجاد بابایی، ونوس کانلی، میترا رفیع، جواد قامتی، محمود نظرعلیان، محمد موحدنیا، حسین شهبازی و آندیا عبدالرضایی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

«حاشیه» محصول مشترک سازمان سینمایی سوره و سازمان هنری رسانه‌ای اوج است و موسسه بهمن سبز پخش آن را بر عهده دارد. این اثر از چهارشنبه ۱۳ آبان اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز می‌کند.

دیگر عوامل «حاشیه» عبارتند از مشاور کارگردان: کمال تبریزی، نویسندگان: بنیامین هفت‌لنگ، محمد علیزاده‌فرد، بازیگردان: هادی مقدم‌دوست، مدیر فیلمبرداری: محمدرضا سجادیان، تدوین: اسماعیل علیزاده، موسیقی: فرید سعادتمند، طراح صحنه: سعید هنرمند، طراح لباس: نازنین خزاعی، طراح چهره‌پردازی: احسان روناسی، مدیر تولید: وحید مرادی، جانشین تهیه‌کننده: حسام پور اسماعیلی، طراحی و ترکیب صدا: امین شریفی، مدیر صدابرداری: وحید رضویان، جلوه‌های ویژه بصری: حسن ایزدی، مدیر برنامه‌ریزی: امید همتی‌فراز، دستیار اول کارگردان: رضا لشکری، عکاس: مسعود اشتری، جلوه‌های ویژه میدانی: حمید رسولیان، دستیار تهیه‌کننده: پرستو سادات مهاجرانی، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری سایه سرخ سرو.