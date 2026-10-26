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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

«حاشیه» از ۱۳ آبان روی پرده می‌رود

«حاشیه» از ۱۳ آبان روی پرده می‌رود

فیلم سینمایی «حاشیه» به تهیه‌کنندگی یوسف منصوری و کارگردانی محمد علیزاده‌فرد، از ۱۳ آبان‌ در سینماهای سراسر کشور اکران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «حاشیه» به تهیه‌کنندگی یوسف منصوری و کارگردانی محمد علیزاده‌فرد، از چهارشنبه ۱۳ آبان‌ اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز می‌کند.

«حاشیه» در ژانر معمایی‌-پلیسی ساخته شده و زندگی خانواده‌ای را روایت می‌کند که با تغییر ناگهانی طبقه اجتماعی ناچار به ترک موقعیت پیشین خود و سکونت در حاشیه شهر می‌شوند، تغییری که زمینه‌ساز روایت داستانی اجتماعی در بستری معمایی و پلیسی است.

در خلاصه داستان «حاشیه» آمده است: «افتادیم زیر پونز شهر به این درندشتی ...»

هادی کاظمی، مهران احمدی، سجاد بابایی، ونوس کانلی، میترا رفیع، جواد قامتی، محمود نظرعلیان، محمد موحدنیا، حسین شهبازی و آندیا عبدالرضایی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

«حاشیه» محصول مشترک سازمان سینمایی سوره و سازمان هنری رسانه‌ای اوج است و دفتر پخش بهمن سبز پخش آن را بر عهده دارد.

کد مطلب 6990461
ندا زنگینه

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