به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل اطلاعات استان کرمانشاه اعلام کرد: تیم ۵ نفره تروریست تجزیه‌طلب که با هدایت و هماهنگی عناصر وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و آمریکا، مترصد اقدام تروریستی در استان‌های تهران، البرز و کرمانشاه بودند، در اقدام هماهنگ سربازان گمنام امام زمان(عج) در این ۳ استان، شناسایی و بازداشت شدند.



این تروریست ها در کودتای دی ۱۴۰۴ نیز با اقدامات داعش گونه خود، نقش مهمی در تخریب اموال عمومی و ایجاد رعب و وحشت در این استان‌ها داشتند.



همچنین ۳ عضو یک تیم قاچاق سلاح و مهمات جنگی برای عملیات‌های تروریستی، هنگام ورود از اقلیم کردستان، شناسایی و بازداشت شدند.



از این تیم قاچاق سلاح، تعداد ۵۰ قبضه سلاح کلت کمری و ۱۰۰ تیغه خشاب کشف و ضبط شد.



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