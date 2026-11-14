رضا بیانی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات کاشت حدود ۹۰ هزار نهال از گونه‌های بومی گز و تاغ در محدوده‌ای از سه‌راهی فرودگاه امام (ره) تا انتهای حوزه استحفاظی این استان خبر داد و گفت: این طرح در راستای طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت و در ادامه سیاست‌های بیابان‌زدایی کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: محدوده مورد نظر از سه‌راهی فرودگاه امام (ره) تا انتهای حوزه استحفاظی استان تهران است و مساحت در نظر گرفته ‌شده برای کاشت نهال، ۳۰ کیلومتر رفت و برگشت در نقاطی است که قابلیت کاشت دارند؛ زیرا بخشی از این عرصه‌ها به دلایل طبیعی قابل کشت نیست.

وی درباره تأمین اعتبار طرح تصریح کرد: اعتبار این طرح از سوی اداره کل استانداری تهران تأمین شده است. در واقع بخشی از هزینه‌ها سهم دولت است که از سوی استانداری تأمین می‌شود و بخشی دیگر را بخش خصوصی می‌پردازد.

پشتوانه فنی؛ دو طرح فرادست مصوب کمیته فنی استان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، وجود طرح فرادست را شرط لازم برای اجرای عملیات کاشت دانست و افزود: این پروژه دارای دو طرح فرادست دارد؛ یکی طرح بیابان‌زدایی حاشیه زرد و دیگری طرح مرتعداری دین و مره. درخت‌کاری در این مناطق و با شرایطی که خود طرح تعیین کرده و توسط کمیته فنی استان مصوب شده، قابل انجام است

بیانی درباره گونه‌های مورد استفاده اظهار کرد: گونه اصلی که کشت می‌شود گز و تاغ است و نهال‌های مورد استفاده، نهال‌های بومی برگرفته از همین طرح فرادست بیابان‌زدایی حاشیه زرد و طرح مرتعداری دین و مره هستند.

وی درباره محل تأمین نهال‌ها عنوان کرد: بخشی از نهال‌های مورد نیاز از نهالستان خود ملارد تأمین می‌شود، بخشی از نهالستان کاشان با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان و بخشی نیز به احتمال زیاد از نهالستان دامغان در استان سمنان تامین خواهد شد.

کاشت نهال‌ها به مناسبت روز مادر

این مسئول دولتی با اشاره به زمان‌بندی اجرای عملیات درخت‌کاری مسیر سبز، اعلام کرد: کاشت نهال‌ها به مناسبت روز مادر عملیاتی خواهد شد.

وی تأکید کرد: این عملیات تحت نظارت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران پیگیری و انجام خواهد شد.

برنامه آبیاری؛ ۶ دوره و تکیه بر نزولات آسمانی

بیانی درباره برنامه آبیاری طرح و آب مصرفی این نهال‌ها توضیح داد: قرار شد در روز نخست یک دور آبیاری انجام شود، اما به طور کلی این عرصه به ۶ دوره آبیاری نیاز دارد. پس از آبیاری دوره اول، در ادامه از آب بارندگی استفاده می‌شود، زیرا گونه‌های کشت‌شده به آب مصرفی زیادی نیاز ندارند.

وی افزود: یک آبیاری نیز در اسفندماه انجام می‌شود و از سال ۱۴۰۶ به بعد تقریباً ۶ تا ۸ دوره آبیاری باید اجرا شود.

وی با اشاره به مشخصات فنی عملیات گفت: درخت‌کاری در ۶ ردیف و با حدود ۹۰ هزار چاله برای کاشت نهال در نظر گرفته شده است.

قاچاق‌پذیری تاغ و برنامه‌های نگهداری و حفاظت از گونه‌ها

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در پاسخ به پرسشی درباره حفاظت از نهال‌ها، با توجه به قابلیت بالای قاچاق‌پذیری گونه تاغ، اظهار کرد: حفاظت از نهال‌ها در طرح دیده شده است. در این خصوص تقسیم‌بندی‌ها انجام شده است. در مرحله نخست، گروه داوطلب کاشت نهال، برای حدود ۳ سال حفاظت و نگهداری را بر عهده می‌گیرد. اگر این امر محقق نشود، با پیمانکار برای انجام حفاظت و نگهداری صحبت شده است.

بیانی اضافه کرد: در ادامه نیز در حال رایزنی هستیم تا مشخص شود این مسیر سبز به چه نهادی تحویل شود تا حفاظت و مراقبت از آن دائمی انجام باشد.

این مسئول دولتی در پایان با اشاره به جایگاه کشور در احوزه درخت‌کاری گفت: در حال حاضر ایران تقریباً یکی از ۱۲ کشوری است که در عرصه درخت‌کاری در جهان فعالیت دارد.