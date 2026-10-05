به گزارش خبرگزاری مهر، ترحم بهزاد، مدیرکل آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، گفت: پویش نهال‌کاری به مناسبت روز ملی روستا و عشایر ۱۵ مهرماه در سراسر کشور، با همکاری و هماهنگی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سازمان امور عشایر ایران، ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها اجرایی می‌شود.

وی از تهیه شیوه‌نامه اجرایی برگزاری پویش‌های نهال‌کاری و فرهنگ‌سازی منابع طبیعی و ابلاغ آن به ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها خبر داد و تاکید کرد: این اقدام دفتر با هدف افزایش هم‌افزایی، تقویت مشارکت‌های اجتماعی و نهادینه‌سازی فرهنگ منابع طبیعی انجام شده است.

به گفته بهزاد، با برنامه‌ریزی انجام‌شده، علاوه‌بر برنامه‌های هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، مقرر شده است در طول سال جاری ۱۰ پویش ملی با محوریت مناسبت‌های مختلف تقویمی کشور برگزار شود تا موضوع درختکاری، حفاظت از منابع طبیعی و مشارکت مردمی به یک جریان مستمر فرهنگی و اجتماعی تبدیل شود.

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به جایگاه مهم جوامع روستایی و عشایری در مدیریت عرصه‌های طبیعی کشور گفت: انتخاب روز ملی روستا و عشایر برای اجرای این پویش، فرصتی ارزشمند برای تقویت نقش و مشارکت این جوامع در توسعه پوشش گیاهی، حفاظت از منابع طبیعی و اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت است.

وی همچنین با تأکید بر رعایت اصول علمی و فنی در اجرای برنامه‌های نهال‌کاری یادآور شد: در این پویش، انتخاب گونه‌های گیاهی باید بر اساس شرایط اقلیمی، ویژگی‌های بوم‌شناختی، ظرفیت‌های طبیعی و نیازهای هر منطقه انجام شود و استفاده از گونه‌های بومی و سازگار با محیط، اولویت اصلی خواهد داشت؛ چراکه هدف، ایجاد پوشش گیاهی پایدار، ماندگار و سازگار با طبیعت است.

بهزاد افزود: در شیوه‌نامه ابلاغی، نحوه انتخاب عرصه‌های مناسب، گروه‌های مشارکت‌کننده، فرآیند هماهنگی دستگاه‌ها، الزامات فنی، نحوه اطلاع‌رسانی، مستندسازی اقدامات و چگونگی ارائه گزارش عملکرد استان‌ها مشخص شده است تا اجرای این پویش با انسجام، کیفیت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به نقش مهم رسانه‌ها در ترویج فرهنگ منابع طبیعی اظهار کرد: اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی، زمینه‌ساز تبدیل نهال‌کاری و حفاظت از منابع طبیعی به یک فرهنگ عمومی است و انتظار می‌رود رسانه‌ها در معرفی و ترویج این حرکت ملی نقش‌آفرینی کنند.

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در پایان اظهار امیدواری کرد: با حضور گسترده و مشارکت مسئولان، دستگاه‌های اجرایی، دهیاران، شوراهای اسلامی، روستاییان، عشایر، تشکل‌های مردمی و تمامی دوستداران طبیعت، این پویش ملی بتواند گامی مؤثر در جهت ارتقای فرهنگ منابع طبیعی، توسعه پوشش گیاهی و تحقق اهداف طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت بردارد.