به گزارش خبرگزاری مهر، رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در جلسه عمومی بیستوهشتمین نشست کمیته جنگلداری سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (COFO ۲۸) در رم، مهمترین اقدامات و برنامههای جمهوری اسلامی ایران در حوزه جنگلداری، احیا و حفاظت از منابع طبیعی را تشریح کرد و بر توسعه جنگلداری اجتماعی، تابآوری اقلیمی، توانمندسازی جوامع محلی و ضرورت دسترسی عادلانه به منابع مالی بینالمللی و انتقال فناوری تأکید کرد.
این نشست که از ششم تا دهم مهرماه در مقر فائو در رم برگزار میشود، با اشاره به نقش حیاتی جنگلها در تابآوری اقلیمی و توسعه پایدار گفت: ایران با درک این نقش، اقدامات تحولآفرینی را همسو با اهداف جهانی جنگلداری پیش برده است.
وی افزود: طی سه سال گذشته و در راستای «دهه احیای اکوسیستم سازمان ملل متحد»، طرح ملی «کاشت یک میلیارد درخت» با مشارکت عمومی با جدیت دنبال شده است.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: با بهرهگیری از آبهای غیرمتعارف، کشت چوب توسعه یافته، حفاظت از جنگلها تقویت شده و مدیریت یکپارچه حوزههای آبخیز در هیرکانی و زاگرس پیش رفته است.
افلاطونی همچنین با اشاره به اقدامات ایران برای مقابله با کانونهای گردوغبار اظهار کرد: تلاشهای درختکاری برای مهار کانونهای گردوغبار، علاوه بر مقابله با این پدیده، به حفظ سلامت خاک، تأمین آب پاک و تقویت امنیت غذایی کمک کرده است.
توسعه جنگلداری اجتماعی با محوریت جوامع محلی
معاون وزیر جهاد کشاورزی با تشریح رویکرد ایران در زمینه جنگلداری اجتماعی گفت: الگوی ما در جنگلهای هیرکانی مبتنی بر جنگلداری اجتماعی است و بر توانمندسازی جوامع محلی، توسعه اقتصاد زیستی، بهرهگیری از محصولات غیرچوبی، بومگردی و جلب سرمایهگذاری بخش خصوصی در پارکهای جنگلی استوار است.
وی از اجرای ۳۰۰ هزار هکتار عملیات احیا و بازسازی اراضی تخریبشده طی سه سال گذشته خبر داد و افزود: با وجود خطر شدید آتشسوزی ناشی از تغییرات اقلیمی، برنامههای مشارکتی مدیریت حریق، شمار و وسعت آتشسوزیهای جنگلی را بهطور محسوسی کاهش داده است.
افلاطونی توسعه جنگلداری شهری با هدف افزایش تابآوری اقلیمی را از دیگر اقدامات ایران برشمرد.
تشریح برنامههای مدیریت جنگل در چارچوب اهداف جهانی
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به تعهد ایران به «برنامه راهبردی سازمان ملل متحد برای جنگلها» و نقشه راه آن اظهار کرد: ایران به این برنامه و نقشه راه آن کاملاً متعهد است.
وی همچنین در این اجلاس، برنامهها و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران در تدوین برنامههای مدیریت جنگل را در راستای نقشه راه جنگلداری فائو و اهداف راهبردی جهانی جنگل سازمان ملل تشریح کرد.
افلاطونی تأکید کرد: دستیابی به اهداف جهانی جنگل، بدون دسترسی برابر به منابع مالی بینالمللی، انتقال فناوری و تبادل تجربیات ممکن نیست. خدمات اکوسیستم جنگلی ماهیتی جهانی دارد و وابسته به همکاری بینالمللی است.
وی در همین راستا اعلام کرد: «مرکز مدیریت یکپارچه حوزههای آبخیز» در ایران، وابسته به یونسکو، آماده تبادل تجربیات موفق و همکاری با همه کشورهای عضو است.
یاد شهدای جنگلبان و حافظان طبیعت ایران در اجلاس COFO ۲۸
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط ایران گفت: کشور من ایران درگیر جنگی ناعادلانه است.
وی افزود: در حمله و بمباران ۲۸ مارس ۲۰۲۶، فرمانده گارد جنگلبانی و جمعی از جنگلبانان و حافظان طبیعت ایران شهید شدند.
افلاطونی تصریح کرد: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری جمهوری اسلامی ایران با بیش از ۱۲۰ سال سابقه حفاظت از جنگلها و مراتع، یاد و راه این شهیدان را گرامی میدارد و پیمان میبندد که با تلاشی برنامهریزیشده و عزمی راسخ، مسیر سبز و پرافتخار آنان را ادامه دهد.
وی سخنان خود را با این عبارت به پایان رساند: «به امید زمینی سبز، جهانی پر از صلح و دنیایی پر از امید.»
نظر شما