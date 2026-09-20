به گزارش خبرگزاری مهر، رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در نشست شورای مدیران وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی وزارتخانه، بیان کرد: سازمان در راستای اجرای این سیاست‌ها، موضوع گذر از مدیریت عرصه‌ها به حکمرانی سرزمین، گذار از مدیریت واکنش به مدیریت پیشگیری، تبدیل هزینه‌کرد به خلق ارزش و جایگزینی مدیریت دولتی با مدیریت مشارکت محور را نصب‌العین قرار داده است.

وی تأکید کرد: تلاش‌ها برای تبدیل سازمان منابع طبیعی به یک سازمان هوشمند و داده‌محور در جریان است که از جمله نتایج آن می‌توان به پایداری سامانه‌های مانیتورینگ و پایش هوشمند عرصه‌های منابع طبیعی و سامانه پیش‌بینی حریق تحت عنوان تیزنگر اشاره کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در مدیریت منابع طبیعی به‌ویژه در حوزه حریق، به اجرای طرح‌های هر دهیار یک جنگلبان و هر دهیاری یک خانه همیار طبیعت اشاره کرد و افزود: این اقدامات منجر به کاهش بی‌سابقه ۸۳ درصدی حریق نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ مساحت و کاهش ۶۲ درصدی از لحاظ تعداد شده است.

وی بیان کرد: دفترچه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در منابع طبیعی در حال تدوین است و طی یک ماه آینده ابلاغ خواهد شد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین از تغییر رویکرد از نظارت‌های پیشینی به نظارت‌های پسینی برای تسهیل و رهاسازی اراضی خبر داد.

وی گفت: در پروژه کاشت یک میلیارد درخت، سامانه «ساتک» به عنوان مبنای ثبت واقعی نهال‌ها با مختصات جغرافیایی قرار گرفته است تا از آمارهای کاغذی عبور شده و دقت داده‌ها افزایش یابد.

افلاطونی به اجرای تفاهم‌نامه‌های سازمان با دستگاه‌های اجرایی مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، سازمان جوانان و هلال احمر اشاره کرد.

وی همچنین از بازگشت پروژه‌های مشترک با سازمان‌های بین‌المللی مانند UNDP در ۹ استان خبر داد و از پیشرفت مذاکرات با چین در این حوزه سخن گفت.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به عملکرد سامانه پنجره واحد زمین، اعلام کرد: این سامانه ظرفیت‌های جدیدی برای وزارت جهاد کشاورزی ایجاد کرده و پاسخگویی به استعلامات از ۹۰ روز به ۲۱ روز و کاهش زمان صدور مجوزها از ۲۵۳ روز به ۱۶۳ روز تقلیل یافته است. دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌ها نیز باید مجوزهای خود را از طریق این سامانه دریافت کنند.