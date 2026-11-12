کاهش ۳۰ درصدی تصادفات فوتی تهران در مهرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت با تشریح عملکرد پلیس راهور تهران بزرگ در مهرماه ۱۴۰۵، اجرای طرح «مهرآفرینان» را یکی از اقدامات مؤثر در ارتقای ایمنی معابر اطراف مدارس دانست و گفت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اجرای این طرح به کاهش تخلفات و حوادث ترافیکی در مسیرهای منتهی به مدارس کمک کرده است.

وی افزود: مرحله نخست طرح مهرآفرینان در معابر منتهی به مدارس ابتدایی دخترانه اجرا شد و در ادامه، ایمن‌سازی معابر مدارس ابتدایی پسرانه نیز در دستور کار قرار گرفته است.

سرعت غیرمجاز؛ پرتکرارترین تخلف رانندگی در تهران

رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به آمار تخلفات رانندگی در مهرماه اظهار کرد: در این مدت بیش از ۴۱۷ هزار فقره تخلف سرعت غیرمجاز ثبت و اعمال قانون شد که در صدر تخلفات رانندگی پایتخت قرار گرفت.

به گفته جوانبخت، بیش از ۱۰۲ هزار فقره تخلف استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، بیش از ۸۲ هزار فقره عبور از محل ممنوع، بیش از ۳۱ هزار فقره عدم رعایت حق تقدم و بیش از ۲۴ هزار فقره نقص فنی در سیستم روشنایی نیز در این ماه ثبت شده است.

رانندگان ۳۵ تا ۴۵ ساله در صدر گروه سنی مقصران تصادفات

جوانبخت با تشریح الگوی سنی رانندگان مقصر در تصادفات مهرماه گفت: گروه سنی ۳۵ تا ۴۵ سال با سهم ۲۸ درصدی، بیشترین فراوانی را در میان رانندگان مقصر داشته است.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش‌های فرهنگی، ارتقای آگاهی ترافیکی و کنترل هیجانات رانندگان افزود: برنامه‌ریزی و آموزش مستمر می‌تواند به تقویت روند کاهشی تصادفات کمک کند.

برخورد خودرو با خودرو؛ بیشترین نوع تصادف در پایتخت

رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ درباره نوع برخوردها در تصادفات مهرماه نیز اظهار کرد: برخورد یک وسیله نقلیه با وسیله نقلیه دیگر با سهم ۵۸ درصدی، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است.

پس از آن، برخورد خودرو با موتورسیکلت با ۲۴ درصد، برخورد با چند وسیله نقلیه با ۸ درصد، برخورد با عابر پیاده با ۵ درصد و سایر انواع تصادفات نیز با ۵ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی همچنین ساعت ۱۲ تا ۱۶ را پرتکرارترین بازه زمانی وقوع تصادفات در مهرماه اعلام کرد و گفت: ۲۸ درصد تصادفات پایتخت در این ساعات رخ داده است.

توصیه پلیس برای کاهش ترافیک در روزهای بارانی

جوانبخت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت مدیریت سفر در روزهای بارانی، گفت: مدیریت زمان سفر می‌تواند از شکل‌گیری بار ترافیکی جلوگیری کند. استفاده از حمل‌ونقل عمومی و پرهیز از تردد با خودروهای شخصی تک‌سرنشین نیز به‌ویژه در روزهای بارانی نقش مؤثری در کاهش ترافیک دارد.

وی شناورسازی ساعات اداری را از دیگر راهکارهای کاهش تدریجی بار ترافیکی دانست و تأکید کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همکاری شهروندان با پلیس، نقش مهمی در روان‌سازی تردد و تسهیل رفت‌وآمد در معابر پایتخت دارد.