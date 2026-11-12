پیام جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهاردهمین دوره کمیته اعطا و ارتقای درجه نجاتگران هلال‌احمر کردستان از ۱۶ تا ۲۱ آبان‌ماه با حضور ۱۷۵ نجاتگر زن و مرد و نظارت ارزیابان سازمان امدادونجات برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این آزمون را سنجش سطح آمادگی جسمانی، دانش تخصصی و توان عملیاتی نیروهای امدادی عنوان کرد و افزود: برخورداری نجاتگران از آمادگی جسمانی مناسب و مهارت‌های حرفه‌ای، نقش مهمی در سرعت و کیفیت امدادرسانی هنگام وقوع حوادث و سوانح دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان با اشاره به بخش‌های مختلف ارزیابی گفت: آزمون در دو بخش آمادگی جسمانی و مهارت‌های تخصصی برگزار شد که در بخش نخست، شرکت‌کنندگان در ۹ رشته شامل درازونشست، پلانک، انعطاف نیم‌تنه به جلو، بارفیکس خوابیده، پرش طول درجا، پرش جفت به طرفین، دوی ۴۵ متر، دوی مارپیچ و تست کوپر مورد سنجش قرار گرفتند.

جلالی ادامه داد: در بخش مهارت‌های تخصصی نیز توانمندی نجاتگران در حوزه‌های پیش‌بیمارستانی، جست‌وجو و نجات جاده‌ای، آوار، کوهستان، فضای معلق و اسکان اضطراری ارزیابی شد.

وی با تأکید بر اینکه نجاتگران در صف نخست مواجهه با حوادث و بحران‌ها قرار دارند، بیان کرد: به‌روز بودن دانش تخصصی و تسلط بر مهارت‌های عملیاتی در کنار آمادگی جسمانی، از مؤلفه‌های اساسی برای حضور مؤثر در عملیات‌های امدادونجات است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان خاطرنشان کرد: ارزیابی‌های مستمر و برگزاری دوره‌های اعطا و ارتقای درجه، زمینه شناسایی ظرفیت‌ها و تقویت توان عملیاتی نیروهای امدادی را فراهم می‌کند و این جمعیت برنامه‌های آموزشی و مهارتی را با هدف افزایش آمادگی نجاتگران و ارتقای کیفیت خدمات امدادی دنبال می‌کند.