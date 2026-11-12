به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد با تشریح پیش‌بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان برای امروز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: وزش باد شدید و مواج بودن دریا، به‌ویژه در مناطق دریایی و جزایر خلیج فارس، مهم‌ترین پدیده جوی امروز خواهد بود.

وی افزود: دریا به‌ویژه در محدوده خلیج فارس تحت تأثیر وزش بادهای شدید شمال‌غربی تا جنوب‌غربی مواج پیش‌بینی می‌شود و بیشینه سرعت باد در فراساحل غربی و جنوب جزایر کیش و لاوان به حدود ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج به ۲۰۰ سانتی‌متر خواهد رسید.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی دریایی تصریح کرد: شناورهای سبک و صیادی از تردد در دریا خودداری کنند و تدابیر لازم در بنادر استان، به‌ویژه بنادر غربی، اتخاذ شود. همچنین کشتی‌های تجاری از تردد به مقاصد استان‌های بوشهر و خوزستان خودداری کنند.

حمزه‌نژاد ادامه داد: وزش بادهای شدید شمال‌غربی و مواج بودن دریا تا ساعات بعدازظهر شنبه ۲۳ آبان‌ماه، به‌ویژه در محدوده خلیج فارس، تداوم خواهد داشت.

وی درباره وضعیت جوی استان نیز گفت: آسمان هرمزگان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی نقاط شرقی استان، وقوع رگبار پراکنده باران و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

این کارشناس هواشناسی توصیه کرد: با توجه به احتمال بارش‌های رگباری، شهروندان از قرار گرفتن در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و همچنین صعود به ارتفاعات خودداری کنند.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان در پایان با اشاره به وضعیت دمایی استان خاطرنشان کرد: به دلیل افزایش ابرناکی، کاهش نسبی دمای بیشینه در طول امروز مورد انتظار است.