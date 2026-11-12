عباس عابدی، سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۳ و ۱۸ دقیقه، حادثه برخورد یک دستگاه خودروی پژو پارس با تریلی در کمربندی جنوبی نجف‌آباد، پس از دادگستری، به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام این حادثه، دو واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شدند و نیروهای امدادی اقدامات لازم را برای رسیدگی به مصدومان آغاز کردند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به شدت این حادثه گفت: متأسفانه در پی وقوع این تصادف، دو نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر نیز به شدت مصدوم شدند.

عابدی ادامه داد: مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه و تثبیت وضعیت در محل حادثه، توسط نیروهای اورژانس برای ادامه روند درمان به بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) نجف‌آباد منتقل شدند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به شرایط مسیر، از رانندگان خواست با پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز و رعایت فاصله ایمن، زمینه کاهش حوادث رانندگی و خسارت‌های جانی را فراهم کنند.