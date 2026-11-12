به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ربیع یگانه از وقوع تصادف بین ۲ دستگاه خودروی پژو پرشیا در جاده همدان - کرمانشاه خبر داد و گفت: این حادثه یک کشته و چهار مجروح بر جای گذاشت.

وی با بیان اینکه این تصادف امروز در محدوده پادگان قهرمان همدان رخ داد، ادامه داد: پس از دریافت گزارش آن بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

وی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند و چهار مجروح حادثه را برای ادامه روند درمان به بیمارستان بعثت همدان منتقل کردند.

ئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان خاطرنشان کرد: متاسفانه در این سانحه رانندگی یک نفر از سرنشینان به دلیل شدت جراحات در دم جان باخت.