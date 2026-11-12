فاطمه ابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار مهر به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها)، با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت و مجاهدت‌های آن حضرت اظهار کرد: شناخت الگوی فاطمی نباید تنها به جنبه‌های فردی، عبادی و خانوادگی محدود شود، بلکه تلاش خستگی‌ناپذیر و حضور آگاهانه ایشان در دفاع از حقیقت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تعبیر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رضوان‌الله تعالی علیه درباره حضرت زهرا(س) به‌عنوان مجاهدی خستگی‌ناپذیر افزود: این توصیف، بیانگر روحیه مسئولیت‌پذیری و حضور فعال آن حضرت در تحولات اجتماعی و مسائل مهم جامعه اسلامی است.

مدرس حوزه علمیه الزهرا(س) ساری، حمایت از پیامبر اکرم(ص)، دفاع از دین مبین اسلام و پاسداری از جایگاه امامت و ولایت را از جلوه‌های برجسته مجاهدت حضرت فاطمه زهرا(س) دانست و گفت: اگرچه عمر شریف آن حضرت کوتاه بود، اما زندگی ایشان سرشار از مجاهدت، صبر، بصیرت و پایداری در مسیر حق است.

ابراهیمی با بیان اینکه سیره فاطمی الگویی فراگیر برای تمام جامعه است، تصریح کرد: تقوا، عفاف، شناخت شرایط اجتماعی و ایستادگی در برابر انحرافات، آموزه‌هایی هستند که اختصاص به گروه یا جنسیت خاصی ندارند و همه انسان‌ها می‌توانند از این ویژگی‌ها درس بگیرند.

وی ادامه داد: در منظومه فکری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بندگی و عبودیت خداوند، اساس فضائل و کمالات حضرت زهرا(س) است؛ از همین رو، مجاهدت‌های اجتماعی آن حضرت نیز ریشه در اخلاص، ایمان و احساس مسئولیت در برابر تکلیف الهی دارد.

این مدرس حوزه علمیه با تأکید بر نقش‌آفرینی زنان در عرصه‌های مختلف زندگی بیان کرد: الگوی حضرت زهرا(س) نشان می‌دهد که زن مسلمان ضمن توجه به جایگاه خانواده و تعالی معنوی، می‌تواند با برخورداری از آگاهی، شجاعت و استقامت در مسائل اجتماعی حضور مؤثر داشته باشد و مدافع ارزش‌ها و حقیقت باشد.

ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: تبیین جامع شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) مستلزم توجه به همه ابعاد زندگی ایشان، از جمله عبودیت، اخلاق، مسئولیت اجتماعی و مجاهدت در راه حق است و این شناخت زمانی اثرگذار خواهد بود که آموزه‌های سیره فاطمی در رفتار و سبک زندگی فردی و اجتماعی جامعه نمود پیدا کند.