سبک زندگی فاطمی؛ راهکاری برای تحکیم خانواده و تربیت فرزند

حجت‌الاسلام محمدجواد جنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت شناخت ابعاد مختلف شخصیتی حضرت فاطمه زهرا(س)، اظهار کرد: در دنیای امروز، دستگاه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای با معرفی الگوهای مختلف، تلاش می‌کنند بر نگرش و سبک زندگی نسل‌های جدید تأثیر بگذارند؛ ازاین‌رو، شناخت و معرفی الگوهای اصیل و برخوردار از مبانی وحیانی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه حضرت زهرا(س) الگویی جامع برای زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی هستند، افزود: نباید شخصیت این بانوی بزرگوار را صرفاً به برگزاری مراسم سوگواری در ایام شهادت یا جشن در مناسبت‌های ولادت محدود کرد؛ بلکه بزرگداشت این مناسبت‌ها باید زمینه‌ای برای شناخت سیره عملی ایشان و به‌کارگیری آموزه‌هایشان در زندگی روزمره باشد.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: در شرایطی که برخی جریان‌های رسانه‌ای الگوهای ظاهری را به جوانان و خانواده‌ها معرفی می‌کنند، باید ابعاد گوناگون زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) را به جامعه بشناسانیم. سیره این بانوی بزرگوار برای زندگی امروز نیز آموزه‌های ارزشمندی دارد و می‌تواند در حل مسائل خانوادگی، تربیتی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

«حقیقت عظیم»؛ منبعی برای شناخت سیره حضرت زهرا(س)

جنگی با اشاره به کتاب «حقیقت عظیم» گفت: این اثر مجموعه‌ای از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره حضرت فاطمه زهرا(س) را در بر می‌گیرد و مطالعه آن می‌تواند زمینه شناخت عمیق‌تر ابعاد شخصیتی و جایگاه این بانوی بزرگوار را فراهم کند.

وی مطالعه منابع معتبر درباره سیره حضرت زهرا(س) را برای آشنایی با ابعاد مختلف زندگی ایشان ضروری دانست و تصریح کرد: شناخت شخصیت حضرت فاطمه(س) نباید به آگاهی‌های کلی و مناسبت‌محور محدود شود، بلکه باید به شناخت رفتارها و آموزه‌هایی منجر شود که قابلیت اجرا در زندگی فردی و اجتماعی را دارند.

عبادت و بندگی؛ زیربنای زندگی فاطمی

این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر جایگاه عبادت در شخصیت حضرت زهرا(س) بیان کرد: یکی از مهم‌ترین ابعاد زندگی ایشان، بندگی خالصانه و ارتباط مستمر با خداوند است. حضرت فاطمه(س) پیش از آنکه به‌عنوان همسر و مادر شناخته شوند، الگویی برجسته در ایمان، عبادت و اطاعت از پروردگار هستند.

جنگی با اشاره به روایت‌های مربوط به عبادت‌های شبانه حضرت زهرا(س) اظهار کرد: در روایات آمده است که ایشان بخش قابل توجهی از شب را به نماز، دعا و مناجات اختصاص می‌دادند و عبادت‌های طولانی آن حضرت، نشان‌دهنده عمق ارتباط معنوی ایشان با خداوند بود.

وی افزود: توجه به این بُعد از شخصیت حضرت زهرا(س) نشان می‌دهد که در سبک زندگی فاطمی، معنویت و بندگی جایگاهی اساسی دارد. تقویت ارتباط با خداوند می‌تواند در شکل‌گیری نگرش، رفتار و مسئولیت‌پذیری انسان در خانواده و جامعه نقش‌آفرین باشد.

این کارشناس مذهبی با تأکید بر پیوند میان معنویت و مسئولیت‌های خانوادگی گفت: کسی که می‌خواهد در نقش همسر و مادر مسئولیت خود را به‌درستی انجام دهد و در تربیت فرزندان موفق باشد، باید به پرورش ابعاد معنوی شخصیت خود نیز توجه کند؛ زیرا زندگی خانوادگی تنها با انجام وظایف ظاهری استحکام نمی‌یابد و به پشتوانه‌ای اخلاقی و معنوی نیاز دارد.

تکریم دختر و زن در سیره پیامبر(ص)

جنگی با اشاره به رابطه پیامبر اکرم(ص) با حضرت فاطمه زهرا(س)، این رفتار را نمونه‌ای برجسته از احترام به مقام دختر و زن دانست و گفت: در روایات نقل شده است که پیامبر اسلام(ص) هنگام ورود حضرت زهرا(س)، به احترام ایشان برمی‌خاستند، به استقبالشان می‌رفتند، دست ایشان را می‌بوسیدند و جای خود را در اختیارشان قرار می‌دادند.

وی ادامه داد: این رفتار پیامبر(ص) بیانگر جایگاه والای حضرت زهرا(س) و اهمیت تکریم دختر در فرهنگ اسلامی است. توجه به چنین الگوهایی می‌تواند در اصلاح نگرش‌های خانوادگی و تقویت احترام متقابل میان اعضای خانواده مؤثر باشد.

همدلی زوجین؛ نخستین گام در تربیت فرزند

این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر نقش روابط والدین در شکل‌گیری شخصیت فرزندان اظهار کرد: هماهنگی، همدلی و هم‌زبانی پدر و مادر از عوامل مهم موفقیت در تربیت فرزند است. کودکان رفتار والدین را به‌دقت مشاهده می‌کنند و نوع برخورد زن و شوهر با یکدیگر بر نگرش آنان نسبت به خانواده و احترام به پدر و مادر تأثیر می‌گذارد.

جنگی افزود: اگر میان زن و شوهر اختلاف‌نظر یا دلخوری وجود دارد، بهتر است مسائل خود را در فضایی مناسب و به دور از حضور فرزندان بررسی و حل‌وفصل کنند. مطرح کردن اختلافات در برابر کودکان می‌تواند بر احساس امنیت آنان تأثیر بگذارد.

وی با اشاره به سیره زندگی مشترک حضرت فاطمه زهرا(س) و امیرالمؤمنین علی(ع) بیان کرد: زندگی این دو بزرگوار نمونه‌ای از همراهی در مسیر بندگی خداوند و مسئولیت‌پذیری متقابل است. در نقل‌های مربوط به زندگی آن دو، بر رضایت متقابل و همکاری در مسیر اطاعت الهی تأکید شده است؛ موضوعی که می‌تواند برای خانواده‌های امروز نیز الهام‌بخش باشد.

وقت گذاشتن برای فرزندان، سرمایه‌گذاری برای آینده

جنگی یکی دیگر از الزامات تربیت صحیح را اختصاص زمان کافی به فرزندان دانست و گفت: وقت گذاشتن برای گفت‌وگو با کودکان، قصه‌گویی، قرائت قرآن و بازی با آنان، اقدامی مؤثر در شکل‌گیری ارتباط عاطفی میان والدین و فرزندان است.

وی با اشاره به تأکید آموزه‌های اسلامی بر توجه به نیازهای کودکان اظهار کرد: والدین باید متناسب با سن فرزندان، برای همراهی با آنان وقت بگذارند و به نیازهای عاطفی و تربیتی‌شان توجه کنند. این مسئله در شرایطی که مشغله‌های روزمره فرصت تعامل اعضای خانواده را کاهش داده، اهمیت بیشتری دارد.

این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: حضور مؤثر والدین در زندگی فرزندان، امکان گفت‌وگو درباره مسائل و دغدغه‌های آنان را فراهم می‌کند و به شناخت بهتر نیازها و مشکلاتشان می‌انجامد. چنین ارتباطی می‌تواند در پیشگیری از برخی آسیب‌های اجتماعی نیز نقش داشته باشد.

خطبه فدکیه؛ جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی حضرت زهرا(س)

جنگی با بیان اینکه سیره حضرت فاطمه زهرا(س) به حوزه عبادت و خانواده محدود نیست، گفت: حضور آگاهانه در عرصه اجتماع و دفاع از حق نیز از ابعاد مهم شخصیت این بانوی بزرگوار به شمار می‌رود.

وی خطبه فدکیه را نمونه‌ای از موضع‌گیری و روشنگری حضرت زهرا(س) دانست و افزود: این خطبه جلوه‌ای از آگاهی، شجاعت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی ایشان در دفاع از حق و تبیین موضوع ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) است.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به نقش حضرت زینب کبری(س) در ادامه این مسیر اظهار کرد: حضور اجتماعی و روشنگرانه حضرت زهرا(س) نشان می‌دهد که در الگوی زن مسلمان، معنویت و مسئولیت خانوادگی با آگاهی اجتماعی و دفاع از حق منافاتی ندارد.

تسبیحات حضرت زهرا(س)؛ جلوه‌ای از پیوند معنویت و زندگی

جنگی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه تسبیحات حضرت زهرا(س) در آموزه‌های دینی گفت: ذکر و یاد خداوند از عناصر مهم زندگی معنوی است و تسبیحات حضرت زهرا(س) نیز در روایات اهل‌بیت(ع) از فضیلت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با تأکید بر ضرورت آشنایی خانواده‌ها با سیره و آموزه‌های اهل‌بیت(ع) خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از این آموزه‌ها باید در کنار توجه به مسئولیت‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی قرار گیرد تا شناخت شخصیت‌های دینی به اصلاح رفتار و ارتقای کیفیت زندگی منجر شود.

جنگی در پایان بر ضرورت توجه عملی به سبک زندگی فاطمی تأکید کرد؛ سبکی که در آن بندگی خداوند، احترام متقابل، مسئولیت‌پذیری خانوادگی، تربیت صحیح فرزندان و حضور آگاهانه در جامعه در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.