ولدان: سیره فاطمی، الگوی جهاد تبیین و دفاع از ولایت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان شامگاه جمعه در اجتماع عزاداران فاطمی در میدان امام حسین(ع) شیراز، با اشاره به ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: حضرت زهرا(س) تنها یک نام نیست، بلکه راهی برای رسیدن به فضیلت، افزایش بصیرت و شناخت مسئولیت‌های اجتماعی است.

وی با بیان اینکه سیره حضرت زهرا(س) درس‌های مهمی برای شرایط دشوار جامعه دارد، افزود: آن حضرت به ما آموختند زمانی که امام و ولی جامعه در غربت قرار می‌گیرد، باید با آگاهی‌بخشی و حضور در صحنه، مردم را به مسئولیت‌پذیری دعوت کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، حضور مردم در اجتماع عزاداران فاطمی را جلوه‌ای از این رویکرد دانست و گفت: حضور در این میدان، اعلام آمادگی برای دفاع از مسیر ولایت و پاسداری از ارزش‌هایی است که حضرت زهرا(س) برای آن ایستادگی کردند.

جهاد تبیین؛ درس ماندگار حضرت زهرا(س)

حجت‌الاسلام ولدان با اشاره به نقش حضرت فاطمه زهرا(س) در روشنگری و مقابله با تحریف‌ها بیان کرد: حضرت زهرا(س) در عین پایبندی به حجاب، عفاف و حیا، هنگامی که احساس مسئولیت کردند، در مسجد حاضر شدند و با ایراد خطبه فدکیه، به تبیین حقایق پرداختند.

وی ادامه داد: خطبه فدکیه نمونه‌ای برجسته از جهاد تبیین فاطمی است؛ مسیری که پس از آن در سخنان امیرالمؤمنین(ع)، خطبه‌های حضرت زینب کبری(س) در کوفه و مسیر اسارت و روشنگری‌های امام سجاد(ع) در شام نیز ادامه یافت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تأکید کرد: سیره حضرت زهرا(س) نشان می‌دهد که در اوج دشواری‌ها نیز نباید میدان را برای تحریف حقیقت خالی گذاشت و روشنگری و تبیین آگاهانه باید در متن مسئولیت اجتماعی قرار گیرد.

سه محور زندگی فاطمی؛ ارتباط با خدا، ولی خدا و مردم

حجت‌الاسلام‌ ولدان با اشاره به جایگاه حضرت زهرا(س) در نگاه امام زمان(عج)، به سه محور مهم در سیره آن حضرت پرداخت و گفت: ارتباط با خداوند، ارتباط با ولی خدا و ارتباط با مردم، از درس‌های اساسی زندگی فاطمی است.

وی با اشاره به اهمیت انس با قرآن کریم افزود: تلاوت کتاب خدا، حفظ پیوند با پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) و توجه به نیازهای مردم، سه محور مهمی است که باید در زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در تشریح جلوه‌های مردم‌دوستی حضرت زهرا(س) به انفاق گردنبند در شب عروسی و بخشش غذای افطار به نیازمندان اشاره کرد و گفت: در سیره آن حضرت، رسیدگی به فقیر، یتیم و اسیر جایگاهی ویژه دارد؛ چنان‌که خانواده ایشان با وجود نیاز خود، غذای خویش را به نیازمندان بخشیدند.

وی با اشاره به پیوند میان عبادت و مسئولیت اجتماعی خاطرنشان کرد: الگوگیری از حضرت زهرا(س) تنها به برگزاری مراسم سوگواری محدود نمی‌شود، بلکه باید در تقویت رابطه با خدا، پایبندی به ولایت و خدمت به خلق خدا نمود پیدا کند.

تأکید بر الگوگیری از سیره حضرت زهرا(س)

حجت الاسلام ولدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصائب حضرت فاطمه زهرا(س) پس از رحلت پیامبر اسلام(ص)، بر ضرورت شناخت هم‌زمان فضیلت‌ها و مظلومیت‌های آن حضرت تأکید کرد.