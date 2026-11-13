به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین اردوی آماده‌سازی تیم کشتی آزاد خردسالان استان همدان مسعود مصطفی جوکار به عنوان مسئول فنی، هدایت برنامه‌های آموزشی و تمرینی را بر عهده داشت. علیرضا کرمی، دبیر هیئت کشتی استان همدان، محمد ایرانی، مسئول هماهنگی فنی هیئت، و جمعی از مربیان فعال استان نیز در این برنامه حضور داشتند.

مرور فنون کشتی آزاد، آموزش شیوه صحیح اجرای آن‌ها و بهبود مهارت‌های تکنیکی خردسالان از محورهای این مرحله از اردو بود. همچنین در جریان تمرین‌ها، نکات فنی با هدف اصلاح اجرای فنون و افزایش آمادگی کشتی‌گیران آموزش داده شد.

برگزاری اردوهای منظم در رده‌های پایه زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای کشتی استان و رشد نسل آینده این رشته در همدان را فراهم می‌کند.