به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عابدینی در نشست وبیناری با دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان‌ها، شناخت وضعیت اعتیاد، شناسایی گروه‌های پرخطر، برنامه‌ریزی استانی، تقسیم کار دستگاه‌ها، توسعه شبکه اجتماعی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و ارزیابی عملکرد را هفت محور اصلی فعالیت در حوزه پیشگیری عنوان کرد.

وی با اشاره به افزایش اعتبارات پیشگیری از اعتیاد گفت: بودجه این حوزه در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته حدود چهار و نیم برابر افزایش یافته و تخصیص مرحله نخست نیز دو برابر کل تخصیص سال گذشته بوده است.

عابدینی افزود: در همین راستا، اعتبار تأمین کامل ۳۴ خانه یاریگران زندگی در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته و اعتبار آموزش مشاوران استان‌ها نیز تأمین شده است.

سرپرست معاونت پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌های بومی برای سال ۱۴۰۶ تصریح کرد: هر استان باید علاوه بر برنامه‌های ملی، یک برنامه اختصاصی پیشگیری از اعتیاد متناسب با شرایط و اولویت‌های منطقه خود تدوین کند و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین را برای اجرای آن به کار بگیرد.

وی همچنین بر نظارت جدی دبیرخانه‌های استانی بر اجرای تفاهم‌نامه‌ها و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات دستگاه‌های مشارکت‌کننده تأکید کرد.