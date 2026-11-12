به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس سرهنگ علی‌اصغر غلامزاده اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با اخذ حکم قضایی و به‌صورت مشترک، طرح آرامش در شهر را با هدف پاکسازی مناطق آلوده و شناسایی افراد متخلف در گرمه اجرا کردند.

وی با اشاره به اینکه در جریان اجرای این طرح حدود ۳۰۰ گرم انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، ۶۰ عدد فشنگ جنگی کلاش و حدود ۳۰۸ لیتر مشروبات الکلی خارجی و داخلی کشف و ضبط شد، افزود: همچنین پنج نفر دستگیر و یک دستگاه کشنده ولوو توقیف شد که متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.