به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بیژن بارسالاری گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان حین کنترل خودروهای عبوری در ایست بازرسی به یکی از مسافران اتوبوس مشکوک شدند و وی را مورد بازرسی قرار دادند.

وی افزود: در جریان بررسی‌ها، مأموران به وجود مواد مخدر در معده این فرد پی بردند و پس از انتقال وی به مقر انتظامی، یک کیلوگرم هروئین از معده او کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس تصریح کرد: این فرد قصد داشت محموله مواد مخدر را از شرق کشور به شیراز منتقل کند که پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.