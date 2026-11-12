به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات غیرفنی انرژی برق در قالب طرح ملی مهتاب، با هدف مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه توزیع برق و ساماندهی انشعابات فاقد مجوز، صبح پنجشنبه در استان قم آغاز به کار کرد.

این عملیات همزمان با اجرای برنامه سراسری در نقاط مختلف کشور، در قم نیز به مرحله اجرا درآمده است و محور اصلی آن شناسایی انشعابات غیرمجاز و جمع‌آوری اتصالات غیرقانونی از شبکه توزیع برق است.

اجرای این مانور در چارچوب برنامه‌های مدیریت تلفات غیرفنی انرژی برق تعریف شده است و بر شناسایی موارد تخلف در نحوه بهره‌برداری از شبکه و جلوگیری از استفاده خارج از ضوابط از زیرساخت‌های توزیع انرژی تمرکز دارد.

طرح ملی مهتاب با رویکرد مدیریت هوشمند تلفات غیرفنی، مجموعه اقداماتی را برای شناسایی و برخورد با انشعابات غیرمجاز دنبال می‌کند که اجرای چهلمین مرحله آن در استان قم نیز در همین راستا صورت گرفته است.

توزیع عادلانه انرژی در کانون اجرای طرح

یکی از اهداف محوری این عملیات، کاهش تلفات غیرفنی در شبکه توزیع برق و فراهم‌سازی زمینه بهره‌مندی عادلانه مشترکان از انرژی الکتریکی است.