به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ در جلسه پایش و کنترل تصادفات پلیس راه خوزستان، با ابراز تأسف از جان‌باختن شماری از هم‌استانی‌ها در حوادث جاده‌ای اخیر بر ضرورت بررسی عوامل بروز تصادف و اجرای راهکارهای کاهش حوادث تأکید کرد.

استاندار خوزستان گفت: در این جلسه با مجموعه دست‌اندرکاران پلیس راه درباره عوامل مؤثر در تصادفات و راهکارهای کاهش آن‌ها بحث و بررسی شد.

وی با اشاره به گستردگی شبکه راه‌های استان افزود: خوزستان حدود ۱۹ هزار کیلومتر جاده دارد که ۱۲ هزار کیلومتر آن روستایی و هفت هزار کیلومتر دیگر راه‌های بین‌شهری است. این گستردگی، توجه به ایمنی راه‌ها و شناسایی نقاط پرخطر را ضروری‌تر می‌کند.

موالی‌زاده با بیان اینکه تصادفات تحت تأثیر عوامل مختلفی رخ می‌دهند، تصریح کرد: بخشی از این عوامل به شرایط جاده‌ها و وجود پیچ‌های خطرناک مربوط می‌شود که برخی از آن‌ها در دست اصلاح هستند. کیفیت راه‌سازی، وضعیت نگهداری راه‌ها، نصب علائم هشداردهنده، نوع خودرو، انجام معاینات فنی و نحوه رانندگی نیز در بروز حوادث نقش دارند.

استاندار خوزستان با اشاره به جان‌باختن و مصدوم شدن شماری از شهروندان در حوادث جاده‌ای گفت: در این حوادث عزیزانی را از دست می‌دهیم که هر یک عضوی از یک خانواده هستند. کاهش تصادفات باید به‌عنوان هدفی جدی دنبال شود و همه دستگاه‌ها و بخش‌های مسئول برای تحقق آن همکاری کنند؛ چراکه پلیس به‌تنهایی نمی‌تواند این مسئله را حل کند.

وی، فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات ایمنی را از دیگر عوامل مؤثر در کاهش حوادث دانست و اظهار کرد: همه دستگاه‌ها، بخش‌ها و مردم باید در ارتقای فرهنگ رانندگی، نحوه استفاده از خودرو و رعایت نکات ایمنی مشارکت داشته باشند. در همین زمینه، اوایل هفته آینده در یک برنامه تلویزیونی نیز به این موضوعات خواهم پرداخت.

موالی‌زاده با درخواست از رانندگان، به‌ویژه جوانان، برای رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی گفت: از همه مردم می‌خواهم هنگام رانندگی با سرعت مطمئن حرکت کنند و از افزایش بیش از حد سرعت و سبقت‌های غیرمجاز بپرهیزند. گاهی یک سبقت غیرمجاز به حادثه‌ای منجر می‌شود که چندین خانواده را داغدار می‌کند.

وی با اشاره به تلفات و مصدومان حوادث جاده‌ای افزود: هر سال تعداد قابل توجهی از هم‌استانی‌ها در تصادفات مجروح می‌شوند یا جان خود را از دست می‌دهند. هدف ما باید کاهش حداکثری تصادفات درون‌شهری و برون‌شهری و حرکت به سمت به حداقل رساندن تلفات باشد.

استاندار خوزستان همچنین از تلاش مأموران پلیس راه قدردانی کرد و گفت: با وجود کمبود امکانات و شرایط دشوار کاری، مأموران پلیس راه شبانه‌روز و در گرما، سرما و بارندگی برای تأمین امنیت جاده‌ها و امدادرسانی به حادثه‌دیدگان تلاش می‌کنند و زحمات آن‌ها شایسته قدردانی است.

موالی‌زاده حضور مأموران پلیس در صحنه حوادث و تلاش آن‌ها برای نجات مصدومان را نشانه احساس مسئولیت و تعهد دانست و از تلاش‌های مجموعه پلیس راه استان قدردانی کرد.