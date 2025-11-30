به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا موالی‌زاده عصر امروز یکشنبه در نشست شورای راهبردی کاهش تصادفات خوزستان گفت: فرهنگ‌سازی و مشارکت همگانی برای کاهش تصادفات در استان ضروری است. معاینه فنی خودروها در موعد مقرر و رعایت سرعت مجاز از عوامل حیاتی در پیشگیری از حوادث هستند اما متأسفانه در برخی موارد رانندگی با سرعت بیش از حد متعارف انجام می‌شود.

وی خطاب به شهروندان خوزستانی افزود: از همه هم‌استانی‌ها می‌خواهم هنگام رانندگی از حد مجاز سرعت تجاوز نکنند، در حالت خواب‌آلود پشت فرمان ننشینند و اصول حیاتی رانندگی را رعایت کنند؛ چرا که حادثه در یک لحظه اتفاق می‌افتد.

استاندار خوزستان با اشاره به ضرورت برگزاری منظم شوراهای ترافیک شهرستان‌ها گفت: این شوراها باید جدی، مستمر و هدفمند برگزار شوند تا مصوبات آن‌ها در کاهش تصادفات اثرگذار باشد.

موالی‌زاده با انتقاد از وضعیت برخی محورهای استان اظهار داشت: ما جاده‌هایی داریم که خطرخیز و حادثه‌خیز هستند و باید اصلاح شوند. محور اهواز – اندیمشک نمونه بارز آن است که در بخش‌هایی فاقد گاردریل و در بخش‌هایی دیگر فاقد شانه و حاشیه مناسب است. این موارد باید هرچه سریع‌تر ایجاد شود.

وی تأکید کرد: چه در داخل شهر و چه در خارج از آن، وضعیت تصادفات و تلفات مناسب نیست و چنین وضعیتی در شأن استان ما نیست.

استاندار خوزستان با اشاره به مسئولیت دو سویه مردم و دستگاه‌ها در کاهش سوانح رانندگی بیان کرد: مسئولان باید معابر را اصلاح، روشنایی را تأمین و پیچ‌های خطرناک را حذف کنند و مردم نیز با رانندگی صحیح و اصولی کمک کنند تا کمتر شاهد از دست دادن عزیزانمان به‌ویژه جوانان، در این حوادث باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، این سخنان استاندار خوزستان نشان می‌دهد که بحران تصادفات در استان تنها با اصلاح زیرساخت‌ها و تغییر رفتار رانندگان قابل مهار است؛ مسئولیتی که هم مردم و هم مسئولان باید به‌طور هم‌زمان بر عهده بگیرند.