سید رحیم شهیدی‌پور در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، حدود ۳۰ هزار هکتار از شالیزارهای این شهرستان به کشت مجدد برنج و پنج هزار هکتار نیز به پرورش رتون اختصاص یافت که حاصل آن برداشت ۱۲۲ هزار تن شلتوک بود.

وی با اشاره به مجموع تولید برنج در این شهرستان افزود: در مجموع و با احتساب کشت اول، کشت مجدد و پرورش رتون، از سطح برداشت ۸۰ هزار و ۱۵۰ هکتار، حدود ۳۸۲ هزار تن شلتوک و ۲۱۶ هزار تن برنج سفید تولید شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد کمباین‌های این شهرستان به کاه‌خردکن مجهز هستند، تصریح کرد: استفاده از این تجهیزات در مدیریت بقایای گیاهی و بهبود فرآیند برداشت محصول نقش مؤثری دارد.

شهیدی‌پور با تأکید بر جایگاه بابل در تأمین برنج مورد نیاز کشور خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن میانگین مصرف سالانه ۳۵ کیلوگرم برنج برای هر نفر، تولید برنج این شهرستان نیاز مصرفی حدود ۶ میلیون نفر را تأمین می‌کند که نشان‌دهنده نقش مهم کشاورزان بابلی در تقویت امنیت غذایی و حرکت به سمت خوداتکایی است.

وی برنج را یکی از اقلام اصلی سبد غذایی خانوارهای ایرانی دانست و گفت: بخش کشاورزی با تکیه بر سرمایه‌گذاری در تولید و حمایت از بهره‌برداران، نقش مهمی در پایداری امنیت غذایی کشور دارد و جهاد کشاورزی نیز تلاش می‌کند با پشتیبانی از کشاورزان، زمینه افزایش میزان تولید و ارتقای کیفیت محصولات را فراهم کند.