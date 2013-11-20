برداشت مکانیزه برنج در 82 درصد اراضی کشت مجدد برنج مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عظیمی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص برداشت کشت دوم برنج در استان مازندران اظهار داشت: در راستای دستیابی به منویات مقام معظم رهبری برای خلق حماسه اقتصادی، در سالجاری بالاترین سطح پرورش رتون و نشاء مجدد پس از برداشت اول محصول برنج را در سطح بالغ بر 87 هزار و 500 هکتار از اراضی شالیزاری استان شاهد بودیم.

وی افزود: تاکنون در این راستا حدود 50 هزار هکتار از مزارع پرورش رتون و بیش از 28 هزار و 500 هکتار از مزارع نشاء مجدد برنج استان برداشت شده است.

وی تصریح کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم علاوه بر کیفیت و عملکرد مطلوب محصول کشت دوم برنج، برداشت مکانیزه با کمباین های مخصوص در سطح بالغ بر 82 درصد از اراضی شالیزاری استان در سالجاری می باشد که علاوه بر کاهش هزینه های تولید، نقش به سزایی در کاهش ضایعات بخصوص ریزش محصول، افزایش ضریب تبدیل و سرعت و سهولت برداشت محصول را در پی داشته است.

عظیمی یادآور شد در سالجاری کشت اول برنج در سطح بیش از 221 هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان مازندران صورت گرفت که بیش از 78 درصد آن به صورت مکانیزه برداشت شده است که نسبت به سال قبل، رشد خوبی داشته و بویژه در برداشت با کمباین های مخصوص برنج از رشد 100 درصدی برخوردار بوده است.

وی پیش بینی کرد در سالجاری از مجموع سطح زیر کشت اول برنج، پرورش رتون و کشت مجدد در اراضی شالیزاری استان مازندران بیش از یک میلیون و 400 هزار تن شلتوک استحصال شود.