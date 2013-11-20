برداشت مکانیزه برنج در 82 درصد اراضی کشت مجدد برنج مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عظیمی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص برداشت کشت دوم برنج در استان مازندران اظهار داشت: در راستای دستیابی به منویات مقام معظم رهبری برای خلق حماسه اقتصادی، در سالجاری بالاترین سطح پرورش رتون و نشاء مجدد پس از برداشت اول محصول برنج را در سطح بالغ بر 87 هزار و 500 هکتار از اراضی شالیزاری استان شاهد بودیم.
وی افزود: تاکنون در این راستا حدود 50 هزار هکتار از مزارع پرورش رتون و بیش از 28 هزار و 500 هکتار از مزارع نشاء مجدد برنج استان برداشت شده است.
وی تصریح کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم علاوه بر کیفیت و عملکرد مطلوب محصول کشت دوم برنج، برداشت مکانیزه با کمباین های مخصوص در سطح بالغ بر 82 درصد از اراضی شالیزاری استان در سالجاری می باشد که علاوه بر کاهش هزینه های تولید، نقش به سزایی در کاهش ضایعات بخصوص ریزش محصول، افزایش ضریب تبدیل و سرعت و سهولت برداشت محصول را در پی داشته است.
عظیمی یادآور شد در سالجاری کشت اول برنج در سطح بیش از 221 هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان مازندران صورت گرفت که بیش از 78 درصد آن به صورت مکانیزه برداشت شده است که نسبت به سال قبل، رشد خوبی داشته و بویژه در برداشت با کمباین های مخصوص برنج از رشد 100 درصدی برخوردار بوده است.
وی پیش بینی کرد در سالجاری از مجموع سطح زیر کشت اول برنج، پرورش رتون و کشت مجدد در اراضی شالیزاری استان مازندران بیش از یک میلیون و 400 هزار تن شلتوک استحصال شود.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران نیز گفت: حدود 70 درصد تولید محصولات دامی استان مازندران از واحدهای دامداری کوچک روستایی استان استحصال می شود.
وی از بازدید کارشناسان اداره کل تغذیه و مهندسی جایگاه دام معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از روند اجرایی پروژه بهسازی و نوسازی اماکن دامی در شهرستان های سوادکوه و بابل خبر داد و افزود: با توجه به اینکه بخش اعظم دامداری های استان مازندران از نوع دامداری کوچک بوده و در مناطق روستایی قرار دارند، حدود 70 درصد محصولات دامی استان نیز از واحدهای دامداری کوچک روستایی استحصال می شود.
وی با اشاره به ساختار و شرایط بهداشتی موجود این واحدها، بهبود وضعیت اماکن دامی را ضروری ترین اقدامات در جهت افزایش بهره وری از منابع دامی موجود در این دامداری ها عنوان داشت و تصریح کرد: در راستای تولید شیر خام، سالم و با کیفیت در دامداری های روستایی، پروژه بهسازی و نوسازی امکان دامی در واحدهای گاوداری شیری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و از جمله پروژه های مهم در حال اجرای این معاونت است که هر ساله از محل طرح افزایش تولیدات شیر خام با حجم عملیات مشخص، ردیف اعتباری برای آن در نظر گرفته می شود که عملیات این پروژه نیز برای متقاضیان در شهرستان های استان صورت می گیرد.
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