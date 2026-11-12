به گزارش خبرگزاری مهر، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده به صورت حضوری - وبیناری برگزار خواهد شد. دستورکار این جلسات به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز

بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی ها مطابق اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی

بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره یک ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقت پیشگیری از حوادث در دریای خزر

بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه تصویب معاهده سازمان بین‌المللی علائم کمک ناوبری دریایی

بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله نامه حداقل سن ۱۹۷۳

ارائه گزارش رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بند الف ماده ۵۳ قانون بانک مرکزی مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی و تحولات اقتصادی

انتخاب نمایندگان عضو و ناظر در مجامع و شوراها

بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مورد طرح دو فوریتی الحاق ماده ۶۸۷ مکرر به قانون مجازات اسلامی در خصوص مقابله با استفاده غیر مجاز از برق برای استخراج رمز ارز