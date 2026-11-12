به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری عصر پنجشنبه در مراسم استقبال از سفیر همدلی صنعت برق ایران در سنندج، با اشاره به ضرورت مشارکت عمومی در مدیریت منابع انرژی اظهار کرد: مردم کردستان در عرصه‌های مختلف اجتماعی همواره روحیه همکاری و همراهی خود را نشان داده‌اند و انتظار می‌رود همین ظرفیت اجتماعی در زمینه اصلاح الگوی مصرف برق نیز به کار گرفته شود.

وی افزود: شرایط کنونی حوزه انرژی ایجاب می‌کند مدیریت مصرف به یک مسئولیت مشترک تبدیل شود و همه بخش‌های جامعه، متناسب با جایگاه و میزان مصرف خود، در کاهش فشار بر شبکه انرژی مشارکت کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان با اشاره به اهمیت بخش تولید در اقتصاد استان عنوان کرد: مدیریت مصرف نباید صرفاً به بخش خانگی محدود شود و واحدهای صنعتی و تولیدی نیز باید در برنامه‌های این حوزه مورد توجه قرار گیرند.

ازهاری ادامه داد: واحدهای تولیدی علاوه بر نقش‌آفرینی در چرخه اقتصادی، مسئولیت مهمی در حفظ اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی دارند؛ بنابراین هرگونه اختلال در تأمین انرژی مورد نیاز آن‌ها می‌تواند پیامدهای مستقیمی برای تولید و اشتغال به همراه داشته باشد.

وی با تأکید بر لزوم ایجاد توازن میان مصرف و تأمین انرژی خاطرنشان کرد: همکاری مشترک مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند شرایطی فراهم کند تا زمستان پیش‌رو بدون بروز مشکل جدی در تأمین انرژی سپری شود.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در اولویت برنامه‌های کردستان

ازهاری در بخش دیگری از سخنانش، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را یکی از مسیرهای تقویت ظرفیت تولید برق در استان دانست و گفت: گسترش استفاده از انرژی‌های پاک، به‌ویژه انرژی خورشیدی، در شمار اولویت‌های اقتصادی و زیرساختی کردستان قرار دارد.

وی با اشاره به آمادگی استان برای تسهیل سرمایه‌گذاری در این بخش افزود: درخواست‌های ارائه‌شده برای اختصاص زمین به طرح‌های احداث نیروگاه خورشیدی مورد موافقت قرار گرفته و در شهرک‌های صنعتی تخصصی حوزه انرژی پاک نیز زمینه همکاری با سرمایه‌گذاران فراهم است.

معاون استاندار کردستان همچنین از پیش‌بینی تسهیلات بانکی برای اجرای طرح‌های خورشیدی خبر داد و تصریح کرد: منابع مالی مناسبی برای حمایت از متقاضیان این حوزه در نظر گرفته شده است و سرمایه‌گذارانی که مجوزهای قانونی لازم را دریافت کرده باشند، می‌توانند از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند.

مجتبی یادگاری، دونده و رکورددار جهانی که به‌عنوان سفیر همدلی صنعت برق ایران فعالیت می‌کند، با هدف ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف انرژی، سفر خود به استان‌های کشور را از حدود ۲۰ روز پیش آغاز کرده و صبح پنجشنبه وارد استان کردستان شد.

این برنامه با محوریت فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف مسئولانه برق و جلب مشارکت عمومی در مدیریت انرژی دنبال می‌شود.