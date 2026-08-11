کردستان در مدار انرژی خورشیدی؛ ۴۴ طرح در مسیر اجرا

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها، آفتاب کردستان تنها ظرفیت طبیعی این استان برای کشاورزی و گردشگری نیست تابش مناسب خورشید در بخش‌هایی از استان، به‌ویژه مناطق مستعدی مانند بیجار و سقز، حالا به یکی از ظرفیت‌های مهم برای پاسخ به نیاز روزافزون انرژی تبدیل شده است.

در شرایطی که افزایش مصرف برق، ضرورت کاهش خاموشی‌ها و نیاز به تقویت پایداری شبکه، توسعه منابع جدید تولید انرژی را به یک ضرورت تبدیل کرده، مسئولان کردستان تلاش دارند بخشی از این نیاز را از مسیر انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند.

آنچه در این میان اهمیت دارد، حرکت طرح‌های خورشیدی از مرحله صدور مجوز و تخصیص زمین به سمت اجرای واقعی و اتصال به شبکه است؛ مسیری که در کردستان با مجموعه‌ای از پروژه‌های بزرگ و کوچک در حال شکل‌گیری است.

۱۸۷ هکتار زمین برای ۴۴ طرح خورشیدی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان گفت: حمایت از طرح‌هایی که از نظر فنی و اجرایی مورد تأیید شرکت توزیع نیروی برق قرار گرفته‌اند، در دستور کار قرار دارد.

ارسلان ازهاری اظهار کرد: تمامی طرح‌های نیروگاه خورشیدی که در شرکت توزیع برق استان بررسی و تأیید شده و شرایط لازم را داشته‌اند، در کمیسیون ماده ۲۱ مورد حمایت و تسهیل قرار گرفته‌اند.

وی افزود: برای اجرای ۴۴ طرح نیروگاه خورشیدی در مجموع ۱۸۷ هکتار زمین اختصاص یافته است که از این میزان ۱۶۰ هکتار مربوط به اراضی ملی و ۲۷ هکتار نیز متعلق به سرمایه‌گذاران است.

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان، تأمین زمین یکی از مراحل مهم آغاز پروژه‌های نیروگاهی است و تسریع در این فرآیند می‌تواند سرمایه‌گذاران را سریع‌تر وارد مرحله اجرا کند.

وی تصریح کرد: این میزان واگذاری در کنار ورود شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد توسعه انرژی خورشیدی در کردستان دیگر صرفاً در قالب طرح‌های مطالعاتی دنبال نمی‌شود و بخش قابل توجهی از پروژه‌ها در مسیر عملیاتی شدن قرار گرفته‌اند.

۶۵۰ میلیارد تومان پروژه خورشیدی در مصوبات سفر رئیس‌جمهور

ازهاری در ادامه به ظرفیت ایجادشده از محل مصوبات سفر رئیس‌جمهور به کردستان اشاره کرد و گفت: مجموع مصوبات این سفر به ۱۱.۶ همت می‌رسد که بخشی از منابع آن برای طرح‌های اقتصادی و زیرساختی استان اختصاص یافته است.

وی افزود: در سال نخست اجرای این مصوبات، ۳۳ درصد تسهیلات طی ماه‌های آذر، دی و بهمن پرداخت شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان همچنین از معرفی ۱۰ طرح نیروگاه خورشیدی در قالب این مصوبات خبر داد و گفت: ارزش این طرح‌ها ۶۵۰ میلیارد تومان است.

وی اضافه کرد: به این ترتیب، بخشی از ظرفیت مالی پیش‌بینی‌شده برای توسعه استان نیز به سمت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر هدایت شده است؛ ظرفیتی که در صورت رفع موانع اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سهم انرژی پاک در سبد برق کردستان شود.

سرمایه‌گذاران بزرگ در انتظار زمین و تأمین مالی

مدیرعامل شرکت توزیع برق کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه روند دریافت مجوزهای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در کردستان تسهیل شده، اما مرحله اجرا همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو است، گفت: در بخش اخذ مجوز اقدامات خوبی انجام شده، اما در مرحله اجرا و تأمین مالی از طریق بانک‌های عامل همچنان موانعی وجود دارد.

محمدسعید سلطانی تأکید کرد که برای عبور از این مشکلات، همراهی بیشتر دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

وی همچنین از ورود یکی از شرکت‌های توانمند کشور به عرصه سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های خورشیدی کردستان خبر داد و افزود: این شرکت سابقه احداث ۳۰۰ تا ۴۰۰ نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی را دارد و برای اجرای پروژه‌های خورشیدی در استان اعلام آمادگی کرده است.

به گفته سلطانی، مکاتبات لازم با استانداری انجام شده و این شرکت خواستار تسریع در واگذاری زمین و انجام فرآیندهای اجرایی است و اقدامات اولیه از جمله آزمایش‌های مورد نیاز را نیز آغاز کرده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان همچنین بر ضرورت مشارکت سرمایه‌گذاران محلی در این حوزه تأکید کرد و گفت: حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی، چه در پروژه‌های بزرگ و چه در مقیاس‌های کوچک، می‌تواند به توسعه متوازن انرژی خورشیدی در استان کمک کند.

پست ۴۰۰ کیلوولت؛ حلقه مهم زیرساخت برق

سلطانی ادامه داد: افزایش ظرفیت تولید برق بدون تقویت شبکه انتقال و توزیع نمی‌تواند پاسخ کاملی به نیازهای آینده استان باشد؛ موضوعی که در برنامه‌های شرکت توزیع نیروی برق کردستان نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی احداث پست ۴۰۰ کیلوولت را یکی از نیازهای اساسی و پروژه‌های زیرساختی استان عنوان کرد و گفت: اجرای این پروژه نقش مهمی در توسعه شبکه برق و افزایش ظرفیت تأمین انرژی خواهد داشت.

وی همچنین بر مشارکت صنایع در طرح‌های مدیریت مصرف تأکید کرد و گفت: واحدهای صنعتی باید در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف و احداث نیروگاه‌های اختصاصی مشارکت بیشتری داشته باشند.

به گفته سلطانی، بازگشت برنامه خاموشی صنایع به یک روز در هفته موجب شده بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی استان کاهش یابد.

مقاوم‌سازی ۲۰ کیلومتر از شبکه برق

وی اضافه کرد: در کنار افزایش ظرفیت تولید، مقاوم‌سازی شبکه نیز یکی دیگر از برنامه‌های شرکت توزیع نیروی برق کردستان است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان گفت: افزایش پایداری و مقاوم‌سازی شبکه‌های برق از اولویت‌های این شرکت است و در همین راستا مقاوم‌سازی شبکه‌های فشار متوسط به طول ۲۰ کیلومتر در دستور کار قرار گرفته است.

وی معتقد است توسعه نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند در کنار اقدامات فنی برای مقاوم‌سازی شبکه، بخشی از فشار موجود بر زیرساخت برق را کاهش دهد.

سلطانی همچنین از تقویت ناوگان عملیاتی برق استان خبر داد و گفت: یک دستگاه بالابر خودرویی سنگین به صورت مشترک در اختیار شهرستان‌های بیجار و دیواندره قرار خواهد گرفت.

نیروگاه سه مگاواتی سقز در آستانه ورود به مدار

مدیرعامل شرکت توزیع برق کردستان اذعان کرد: یکی از نمونه‌های عینی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی خورشیدی کردستان، نیروگاه روستای کوچک علیا در شهرستان سقز است و این نیروگاه با ظرفیت سه مگاوات احداث شده و اکنون مرحله بهره‌برداری آزمایشی را پشت سر می‌گذارد.

سلطانی درباره این پروژه گفت: نیروگاه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احداث شده و در مرحله آزمایشی، عملکرد تجهیزات، میزان تولید برق و پایداری سیستم در شرایط محیطی منطقه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی افزود: پس از تأیید نتایج فنی، نیروگاه به صورت کامل وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد و بر اساس این توضیحات، برق تولیدی نیروگاه پس از بهره‌برداری کامل به شبکه سراسری تزریق می‌شود و این پروژه می‌تواند بخشی از نیاز مصرفی منطقه را تأمین کند.

وی با بیان اینکه نیروگاه خورشیدی روستای کوچک علیا از جمله طرح‌های بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر شهرستان سقز است که با هدف تولید برق پاک و استفاده از ظرفیت‌های منطقه احداث شده است.

انرژی خورشیدی به پشت‌بام اداره‌کل زندان‌ها رسید

مدیرکل زندان‌های کردستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کردستان تنها در قالب نیروگاه‌های بزرگ و زمین‌محور دنبال نمی‌شود و دستگاه‌های اجرایی نیز به سمت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تولید برق پاک حرکت کرده‌اند، اظهار کرد: نیروگاه خورشیدی اداره‌کل زندان‌های استان کردستان با نصب ۳۲ پنل خورشیدی و ظرفیت ۲۰ کیلووات روی بام ساختمان این اداره‌کل راه‌اندازی و وارد مدار بهره‌برداری شده است.

محمد خسروی اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه خورشیدی اداره‌کل زندان‌های استان با هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت مصرف برق و افزایش پایداری انرژی انجام شده است.

وی افزود: این سامانه شامل ۳۲ پنل خورشیدی با مجموع ظرفیت ۲۰ کیلووات است که روی بام ساختمان اداره‌کل نصب شده و بخشی از برق مورد نیاز این مجموعه را تأمین می‌کند.

خسروی کاهش وابستگی به برق شبکه و صرفه‌جویی در هزینه‌های مصرف انرژی را از آثار اجرای این طرح دانست و گفت: استفاده از انرژی خورشیدی می‌تواند در تأمین برق پایدار مجموعه و کاهش آثار ناشی از قطعی برق مؤثر باشد.

توسعه سامانه‌های خورشیدی در مراکز تابعه

مدیرکل زندان‌های کردستان با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت استفاده گسترده‌تر از انرژی‌های پاک گفت: راه‌اندازی این سامانه اقدامی مؤثر در مدیریت مصرف انرژی و تأمین برق پایدار اداره‌کل است.

وی افزود: بهره‌گیری از انرژی خورشیدی علاوه بر کاهش هزینه‌های برق، به حفظ محیط زیست و افزایش پایداری انرژی کمک می‌کند و می‌تواند به عنوان الگویی برای اجرای طرح‌های مشابه در سایر مراکز مورد استفاده قرار گیرد.

خسروی خاطرنشان کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در سایر زندان‌ها و مراکز تابعه استان نیز در دستور کار قرار دارد و این روند با هدف افزایش بهره‌وری، مدیریت مصرف و استفاده بیشتر از انرژی‌های پاک ادامه خواهد یافت.

مجموع این اقدامات تصویری از مسیری را نشان می‌دهد که کردستان برای توسعه انرژی خورشیدی در پیش گرفته است؛ مسیری که از اختصاص زمین برای طرح‌های بزرگ آغاز شده و تا احداث نیروگاه‌های بخش خصوصی و نصب پنل‌های خورشیدی روی ساختمان‌های اداری ادامه یافته است.

اختصاص ۱۸۷ هکتار زمین برای ۴۴ طرح، معرفی ۱۰ پروژه به ارزش ۶۵۰ میلیارد تومان در قالب مصوبات سفر رئیس‌جمهور، ورود سرمایه‌گذاران توانمند، اجرای نیروگاه سه مگاواتی سقز و راه‌اندازی سامانه ۲۰ کیلوواتی اداره‌کل زندان‌ها، نشان می‌دهد انرژی خورشیدی به تدریج جایگاه جدی‌تری در برنامه انرژی استان پیدا کرده است.

با این حال، ادامه این مسیر نیازمند رفع موانع تأمین مالی، تسریع در واگذاری زمین، همکاری دستگاه‌های اجرایی و تقویت زیرساخت‌های انتقال برق است.

در نهایت، اگر این حلقه‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند، ظرفیت تابش خورشید در کردستان می‌تواند از یک مزیت طبیعی به یک ظرفیت اقتصادی و زیرساختی تبدیل شود؛ ظرفیتی که هم به افزایش تولید برق کمک می‌کند و هم می‌تواند در کاهش فشار بر شبکه، مدیریت خاموشی‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و حرکت استان به سمت انرژی‌های پاک نقش‌آفرین باشد.