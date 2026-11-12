به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، تیراندازی بامداد پنجشنبه به وقت محلی در محله لوگان‌سرکل در شمال غرب واشنگتن و در فاصله حدود یک مایلی کاخ سفید رخ داد. در این حادثه پنج نفر هدف گلوله قرار گرفتند که یک نفر جان باخت و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

پلیس واشنگتن اعلام کرد تیراندازی در داخل و اطراف باشگاه ورزشی «ویدا فیتنس» در محدوده خیابان پانزدهم و خیابان پی رخ داده است. چهار مجروح به بیمارستان منتقل شدند که حال یکی از آنها وخیم و وضعیت سه نفر دیگر غیرتهدیدکننده حیات اعلام شده است.

به گزارش شبکه ان‌بی‌سی، مظنون پس از تیراندازی به طبقه هفتم یک ساختمان مسکونی در بالای باشگاه ورزشی پناه برد و در آنجا سنگر گرفت. پلیس واشنگتن اعلام کرد مذاکره‌کنندگان بیش از یک ساعت با وی گفت‌وگو کردند تا به این وضعیت پایان دهند.

جفری کارول، رئیس موقت پلیس واشنگتن گفت مظنون در جریان محاصره ساختمان به سوی مأموران نیز شلیک کرده و پس از شنیده شدن صدای گلوله از داخل آپارتمان، نیروهای پلیس وارد محل شدند.

شبکه ان‌بی‌سی در آخرین گزارش خود اعلام کرد مظنون در این حادثه کشته شده است. آسوشیتدپرس و واشنگتن‌پست نیز تأیید کرده‌اند که وی در جریان محاصره به خودش شلیک کرده است. واشنگتن‌پست در گزارش اولیه پس از این تحول، وضعیت او را «مهارشده» توصیف کرد.

پلیس واشنگتن اعلام کرده است برای تعیین انگیزه این تیراندازی هنوز زود است و تحقیقات درباره ابعاد و جزئیات حادثه ادامه دارد. با این حال، مقامات پلیس احتمال داده‌اند اختلاف مظنون با انجمن مالکان ساختمان محل سکونتش در وقوع این حادثه نقش داشته باشد.

در پی تیراندازی، نیروهای پلیس و واحدهای ویژه امنیتی در محل مستقر شدند، خیابان‌های اطراف مسدود شد و مدارس نزدیک محل حادثه نیز محدودیت‌های امنیتی اعمال کردند. نیروهای اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) و اداره مبارزه با مواد مخدر و سلاح‌های گرم نیز در تحقیقات مشارکت داشتند.

محله لوگان‌سرکل در شمال غرب واشنگتن و در فاصله حدود یک مایلی کاخ سفید قرار دارد. این منطقه از محله‌های پرتردد پایتخت آمریکا به شمار می‌رود و محل وقوع حادثه، باشگاه ورزشی ویدا فیتنس در نزدیکی ساختمان‌های مسکونی و مراکز تجاری واقع شده است.