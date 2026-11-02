به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، آخر هفته «هالووینی» در آمریکا با موجی از تیراندازی‌ها در ۱۱ ایالت همراه شد که دست کم ۱۵ کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت.

بر اساس این گزارش، در دالاس و تگزاس، چهار نفر کشته و ۱۵ نفر زخمی شدند؛ این حوادث در سه تیراندازی جداگانه طی حدود ۷۵ دقیقه در منطقه دیپ الم رخ داد. در بیرمنگام و آلاباما یک نفر کشته و هشت نفر زخمی شدند. در نیوآرک و الدیل نیز در دو حادثه جداگانه یک نفر کشته و ۱۴ نفر زخمی شدند. در بلومینگتون ایلینوی، یک زن ۱۹ ساله کشته و هفت نفر زخمی شدند و در بلومینگتون ایندیانا نیز هفت نفر هدف گلوله قرار گرفتند.

همچنین گزارش شده که در فرفیلد کالیفرنیا یک زن باردار در تیراندازی داخل فروشگاه اسپیریت هالووین کشته و شش نفر زخمی شدند. در مدیسون هایتس میشیگان نیز یک مرد ۲۱ ساله در تیراندازی داخل فروشگاه مشابهی جان باخت. همچنین تیراندازی در کلرادو باعث کشته شدن یک دانشجو شد. دو تیراندازی در مهمانی‌های هالووین جکسونویل فلوریدا به کشته شدن یک دختر ۱۷ ساله و یک مرد ۲۰ ساله و زخمی شدن دست کم ۱۱ نفر دیگر انجامید.

گزارش‌ها حاکی است برخی حوادث در نزدیکی مراسمات هالووین، مهمانی‌های خانگی، مناطق تفریحی شبانه و تجمعات بزرگ رخ داده‌اند. پلیس در شماری از پرونده‌ها از بازداشت مظنونان خبر داده و در برخی دیگر تحقیقات همچنان ادامه دارد.