به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دست‌کم پنج نفر بامداد پنجشنبه در محله لوگان‌سرکل در شمال غرب واشنگتن هدف گلوله قرار گرفتند. این حادثه در محدوده خیابان پانزدهم و خیابان پی رخ داد و به استقرار گسترده نیروهای پلیس و مسدود شدن خیابان‌های اطراف انجامید.

پلیس واشنگتن با تأیید وقوع تیراندازی، از مردم خواست از محدوده خیابان پانزدهم، در حوالی تقاطع خیابان پی دوری کنند. بخش‌هایی از این منطقه محاصره و مسیرهای اطراف مسدود شد. مدارس نزدیک محل حادثه نیز به‌منظور رعایت تدابیر امنیتی در وضعیت قرنطینه قرار گرفتند.

روزنامه واشنگتن‌پست به نقل از سخنگوی پلیس گزارش داد که مأموران در جست‌وجوی مظنون هستند و هنوز نتوانسته‌اند هویت یا مشخصات ظاهری او را تعیین کنند. پلیس این حادثه را یک وضعیت تیراندازی فعال توصیف کرده است.

در همین حال، شبکه ای‌بی‌سی به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد نیروهای گارد ملی در تأمین امنیت محدوده حادثه به نیروهای مسئول کمک می‌کنند.

شبکه سی‌ان‌ان نیز به نقل از منابع آگاه از صدور دستور ماندن در خانه برای ساکنان محله‌های نزدیک به محل تیراندازی خبر داد.

برخی رسانه‌ها و کانال‌های خبری همچنین از محاصره مظنون در ساختمانی در واشنگتن خبر داده‌اند، اما این موضوع در گزارش آسوشیتدپرس تأیید نشده است. این خبرگزاری در آخرین گزارش خود اعلام کرد مظنون همچنان متواری است و عملیات جست‌وجو برای یافتن او ادامه دارد.

محله لوگان‌سرکل در شمال غرب واشنگتن و در فاصله حدود یک مایلی کاخ سفید قرار دارد. نیروهای گارد ملی آمریکا از اوت ۲۰۲۵ (مرداد ۱۴۰۴) و در چارچوب مأموریت امنیتی دولت دونالد ترامپ در پایتخت مستقر شده‌اند؛ مأموریتی که با هدف اعلام‌شده مقابله با جرم و تأمین امنیت شهر آغاز شد و همچنان ادامه دارد.