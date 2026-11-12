ادعای تکراری رژیم صهیونیستی برای توجیه جنایت در بیمارستان ناصر غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی برای سرپوش گذاشتن بر جنایت خود در حمله به بیمارستان ناصر در خانیونس در جنوب نوار غزه با صدور بیانیه‌ای ادعا کرد: بیمارستان ناصر را هدف حمله هوایی قرار دادیم، زیرا حماس در اطراف آن مستقر شده و این بیمارستان را به مقر فرماندهی فعالیت‌های نظامی علیه نیروهای ما تبدیل کرده بود.

ارتش اشغالگر در ادامه ادعاهای خود افزود: افرادی را در داخل بیمارستان ناصر در غزه هدف حمله قرار دادیم که برای اجرای طرح‌هایی علیه نیروهای ما و شهروندان اسرائیلی تلاش می‌کردند.

صهیونیست ها مدعی شدند که جنبش حماس اتاق‌های فرماندهی و کنترل را در داخل مجتمع بیمارستانی ناصر فعال کرده است و از امکانات این بیمارستان به‌عنوان پناهگاهی برای نیروهای خود استفاده می‌کند.

جنبش حماس در پاسخ به این ادعای تکراری اعلام کرد: ادعاهای رژیم اشغالگر مبنی بر استفاده این جنبش از مجتمع پزشکی ناصر برای اهداف و مقاصد نظامی، دروغ‌ تکراری برای سرپوش گذاشتن بر ادامه جنایت آن درهدف قرار دادن مراکز درمانی است.

در حمله هوایی بامداد امروز پنج شنبه رژیم صهیونیستی به بیمارستان ناصر خانیونس در جنوب نوار غزه شش فلسطینی شهید و دست‌کم ۵۲ نفر زخمی شدند.

«حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس اعلام کرد: حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بیمارستان ناصر در شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه و کشتار بیماران و اعضای کادر درمان، جنایت جنگی تمام‌ عیار و اقدامی تروریستی بی‌سابقه است.