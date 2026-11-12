به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، «حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس اعلام کرد: حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بیمارستان ناصر در شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه و کشتار بیماران و اعضای کادر درمان، جنایت جنگی تمام‌ عیار و اقدامی تروریستی بی‌سابقه است.

سخنگوی حماس تاکید کرد: ادامه جنایات رژیم صهیونیستی و عبور آن از تمامی خطوط قرمز و نقض تمام اصول و معیارهای انسانی از طریق هدف قرار دادن بیمارستان‌ها، نتیجه طبیعی کوتاهی و بی توجهی جامعه بین‌المللی در محاکمه و پاسخگو کردن سران این رژیم است.

حازم قاسم شورای به اصطلاح صلح در نوار غزه و «نیکلای ملادینوف» رئیس این شورا را نیز به‌ دلیل سکوت در برابر جنایت های رژیم صهیونیستی و ناتوانی کامل آن در وادار کردن تل آویو به توقف این اقدامات، مسئول این حملات دانست.

وی همچنین از کشورهای عربی و اسلامی مشارکت‌ کننده در شورای صلح خواست موضعی جدی و قاطع اتخاذ کنند تا رژیم صهیونیستی نتواند از مشارکت این کشورها در شورا به ‌عنوان پوششی برای تداوم جنایت های خود استفاده کند.

سخنگوی جنبش حماس خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی به تلاش‌های میانجی‌ها، کشورهای ضامن و دولت آمریکا هیچ توجهی ندارد و بدون نگرانی از هرگونه بازخواست و پاسخگویی به اقدامات خود ادامه می‌دهد.

در حمله هوایی بامداد امروز پنج شنبه رژیم صهیونیستی به بیمارستان ناصر خانیونس در جنوب نوار غزه شش فلسطینی شهید و دست‌کم ۵۲ نفر زخمی شدند.