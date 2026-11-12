به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری قدس، جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه ای حمله رژیم صهیونیستی به مجتمع پزشکی ناصر را محکوم و تاکید کرد این حمله یک جنایت جنگی تمام‌ عیار و نقض آشکار قوانین و اصول بین‌المللی است.

جهاد اسلامی در این بیانیه شورای صلح و دولت آمریکا را به‌ دلیل فراهم کردن پوشش سیاسی و نظامی برای رژیم صهیونیستی و جلوگیری از پاسخگویی آن در نهادهای بین‌المللی، مسئول ادامه جنایت های این رژیم دانست.

این جنبش تاکید کرد: سیاست مصونیت از مجازات، رژیم اشغالگر را به ادامه ارتکاب جنایت ها تشویق می‌کند.

جنبش جهاد اسلامی فلسطین همچنین از میانجی‌ها خواست با مداخله فوری و جدی خود؛ تدابیر و اقدامات قاطعی برای توقف کشتارها و حملات این رژیم علیه مردم فلسطین اتخاذ کنند.

در حمله هوایی بامداد امروز پنج شنبه رژیم صهیونیستی به بیمارستان ناصر خانیونس در جنوب نوار غزه شش فلسطینی شهید و دست‌کم ۵۲ نفر زخمی شدند.

سازمان امداد پزشکی در غزه اعلام کرد: در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بیمارستان ناصر در خان یونس ؛ بخش‌های جراحی و مراقبت‌های ویژه این بیمارستان از چرخه خدمت خارج شده‌ است.

ارتش اسرائیل برای توجیه جنایت خود ادعا کرد که در حمله به بیمارستان ناصر « محمد ابو اسماعیل» فرمانده تیپ خان یونس ( وابسته به گردانهای قسام شاخه نظامی حماس) را هدف قرار داده است.