به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهمن گرجیان اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۳ شهرستان بویراحمد در راستای اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، سه دستگاه خودروی نیسان حامل سوخت قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودروهای توقیفی، پنج هزار و ۵۴۰ لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد با اشاره به دستگیری سه نفر در این عملیات تصریح کرد: خودروهای توقیفی برای انجام مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شدند.

سرهنگ گرجیان با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با قاچاق سوخت از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات درباره فعالیت قاچاقچیان را از طریق شماره ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی گزارش دهند.