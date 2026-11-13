به گزارش خبرنگار مهر، خیابان‌های بوشهر در نخستین ساعات روز جمعه شاهد حضور گسترده اقشار مختلف مردم بود؛ مردان و زنان، جوانان و نوجوانان و خانواده‌ها در کنار یکدیگر پیکر مطهر ۶ شهید گمنام را بر دستان خود تشییع کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سردادن شعارهای انقلابی و حماسی، یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند. شعارهای «حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست» و «این گل پرپر از کجا آمده، از سفر کربلا آمده» در فضای مراسم طنین‌انداز شد و حاضران با سردادن شعارهای ضد استکباری، انزجار خود را از آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

پیکرهای مطهر این شهدا در میان پرچم‌ها و گل‌های مردم و همراه با اشک و اندوه خانواده‌ها و حاضران، از بسیج مرکزی به سمت مصلای جمعه بوشهر تشییع شد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر، با تشریح برنامه خاکسپاری این شهدا اظهار کرد: پیکرهای مطهر شهدا در روستای پرک شهرستان کنگان، روستای بابامبارکی شهرستان جم، روستای درویشی شهرستان دشتی، روستای زیارت شهرستان دشتستان و روستای دویره شهرستان بوشهر تشییع و در یادمان‌های شهدای گمنام این مناطق به خاک سپرده می‌شوند.

سرهنگ رضا حیدرپور با اشاره به افزایش شمار شهدای گمنام مدفون در استان افزود: با خاکسپاری این ۶ شهید والامقام، تعداد شهدای گمنام آرمیده در استان بوشهر به ۱۸۴ شهید خواهد رسید.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر ادامه داد: همچنین با ایجاد پنج یادمان جدید، شمار یادمان‌های شهدای گمنام استان از ۸۳ به ۸۸ یادمان افزایش می‌یابد.