به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا حیدرپور صبح جمعه در حاشیه آیین تشییع پیکر ۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در بوشهر اظهار کرد: با حضور و تدفین این شهدای والامقام در نقاط مختلف استان، تعداد شهدای گمنام مدفون در بوشهر به ۱۸۴ شهید و شمار یادمان‌های شهدای گمنام نیز به ۸۸ یادمان خواهد رسید.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در این آیین اظهار کرد: همزمانی مراسم تشییع با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، فضای معنوی ویژه‌ای به این مراسم بخشیده است و امروز در مسیر خیابان امام خمینی (ره)، از بسیج مرکزی تا مصلی جمعه، شاهد حضور پرشور مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور بوشهر هستیم.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر این حضور را جلوه‌ای از تجدید پیمان مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا دانست و افزود: استقبال گسترده مردم از این مراسم، نشان‌دهنده زنده بودن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.

برنامه خاکسپاری شهدا در شهرستان‌های استان

حیدرپور با اشاره به برنامه خاکسپاری شهدا در شهرستان‌های استان تصریح کرد: پس از برگزاری آیین تشییع در مرکز استان، پیکرهای مطهر این شهدا برای تدفین به شهرستان‌های کنگان، جم، دشتستان، دشتی و بوشهر منتقل می‌شوند و هماهنگی‌های لازم برای انتقال و خاکسپاری آنان صورت گرفته است.

وی درباره مشخصات شهدای گمنام و محل تفحص آنان گفت: شهیدی که در روستای درویشی شهرستان دشتی به خاک سپرده می‌شود، در عملیات کربلای ۵ و در سن ۲۱ سالگی به شهادت رسیده است. شهید روستای دویره شهرستان بوشهر نیز از شهدای عملیات والفجر ۸ است که هنگام شهادت ۲۱ سال داشت.

حیدرپور ادامه داد: شهید روستای پرک شهرستان کنگان در عملیات بدر و منطقه شرق دجله، در ۱۸ سالگی به شهادت رسیده است. همچنین شهید روستای زیارت شهرستان دشتستان در جریان تک دشمن در منطقه زبیدات و در ۳۰ سالگی به شهادت رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: شهید گمنامی که در روستای بابامبارکی شهرستان جم آرام می‌گیرد نیز از شهدای عملیات والفجر یک در منطقه فکه است که در زمان شهادت ۱۹ سال داشته است.

