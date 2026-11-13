محمد ایمانی‌سنجر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نظارت بر فعالیت کشتارگاه دام شهرستان و رعایت الزامات بهداشتی در مراحل مختلف کشتار، از برنامه‌های مستمر اداره دامپزشکی است.

وی افزود: در جریان بازدید از بخش‌های مختلف کشتارگاه، نحوه انجام کشتار، وضعیت بهداشتی محیط و چگونگی بازرسی لاشه‌ها و آلایش دامی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره دامپزشکی سنقر و کلیایی با تأکید بر اهمیت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی تصریح کرد: تمامی مراحل کشتار باید مطابق ضوابط تعیین‌شده انجام شود و نظارت بر سلامت لاشه و فرآورده‌های دامی با دقت دنبال شود.

ایمانی‌سنجر هدف از این بازدیدها را صیانت از سلامت عمومی و اطمینان از عرضه فرآورده‌های خام دامی سالم و بهداشتی به مصرف‌کنندگان عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: نظارت بر شرایط بهداشتی کشتارگاه و فرآیند بازرسی گوشت، نقش مهمی در پیشگیری از عرضه فرآورده‌های ناسالم و حفظ سلامت شهروندان دارد.