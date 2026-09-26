محمد ایمانی‌سنجر در گفتگو با خبرنگار مهر، از شناسایی و امحای یک لاشه گاو مبتلا به سپتی‌سمی در کشتارگاه دام این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: این لاشه در جریان بازرسی‌های بهداشتی و پس از کشتار دام، توسط کارشناسان دامپزشکی مورد معاینه و بررسی قرار گرفت و علائم و ضایعات مشکوک در آن مشاهده شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سنقر و کلیایی افزود: پس از انجام بررسی‌های تخصصی، ابتلای لاشه به سپتی‌سمی تأیید شد و با توجه به غیرقابل مصرف بودن آن، اجازه ورود این فرآورده به چرخه مصرف انسانی داده نشد.

ایمانی‌سنجر تصریح کرد: لاشه آلوده به طور کامل ضبط شد و پس از طی مراحل قانونی، امحا و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

وی با اشاره به اهمیت نظارت‌های بهداشتی در کشتارگاه‌ها گفت: کارشناسان دامپزشکی در مراحل پیش و پس از کشتار، سلامت دام و لاشه را بررسی می‌کنند و در صورت شناسایی بیماری یا هر نوع ضایعه‌ای که سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید کند، از عرضه فرآورده مربوطه جلوگیری خواهد شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سنقر و کلیایی خاطرنشان کرد: استمرار بازرسی‌های بهداشتی در کشتارگاه‌ها از جمله اقدامات مهم برای جلوگیری از ورود فرآورده‌های ناسالم به بازار مصرف است.

ایمانی‌سنجر در پایان از شهروندان خواست گوشت قرمز مورد نیاز خود را از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و هنگام خرید نیز به وجود مهر و برچسب بهداشتی روی گوشت توجه داشته باشند.