رئیس دامپزشکی سنقروکلیایی: ۱۳ کیلوگرم گوشت فاسد امحا شد

محمد ایمانی سنجر در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشف و امحای ۱۳ کیلوگرم گوشت قرمز فاسد در جریان نظارت‌های بهداشتی کارشناسان دامپزشکی سنقروکلیایی خبر داد.

وی اظهار کرد: این مقدار گوشت در جریان بازرسی‌های مستمر کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان از مراکز مرتبط شناسایی و جمع‌آوری شد.

رئیس اداره دامپزشکی سنقروکلیایی افزود: پس از شناسایی محموله و اطمینان از غیرقابل مصرف بودن آن برای انسان، گوشت فاسد به‌منظور جلوگیری از تهدید سلامت شهروندان امحا شد.

ایمانی سنجر با تأکید بر اهمیت رعایت ضوابط بهداشتی در عرضه فرآورده‌های خام دامی، بر ادامه بازرسی‌های کارشناسان دامپزشکی از مراکز عرضه این محصولات تأکید کرد.

وی از شهروندان خواست برای اطمینان از سلامت مواد غذایی، گوشت قرمز و سایر فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز مجاز و تحت نظارت تهیه کنند.

رئیس اداره دامپزشکی سنقروکلیایی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در عرضه فرآورده‌های خام دامی، موضوع را برای رسیدگی به اداره دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند.