به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره دامپزشکی و رئیس بازرسی و تنظیم بازار جهاد کشاورزی شهرستان اسلام‌آبادغرب عصر چهارشنبه با حضور در کشتارگاه طیور این شهرستان، از روند فعالیت و وضعیت بهداشتی این واحد بازدید کردند.

در جریان این بازدید، قاسمی رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اسلام‌آبادغرب با بررسی روند فعالیت کشتارگاه، بر رعایت الزامات بهداشتی در تمامی مراحل کشتار، فرآوری، بسته‌بندی، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت نظارت بر فرآیند تولید فرآورده‌های خام دامی اظهار کرد: تأمین محصولات سالم و بهداشتی مستلزم رعایت اصول بهداشتی در تمام مراحل تولید است و مسئولان واحدهای مربوطه باید دستورالعمل‌های دامپزشکی را به صورت جدی مورد توجه قرار دهند.

در این بازدید، وضعیت بهداشتی سالن و خطوط کشتار، نحوه رعایت اصول بهداشت فردی و محیطی، شرایط نگهداری و انتقال فرآورده‌های تولیدی و همچنین وضعیت بهداشتی لاشه‌های طیور مورد بررسی قرار گرفت.

قاسمی افزود: فرآورده‌هایی که در جریان بازرسی‌های بهداشتی غیرقابل مصرف تشخیص داده شوند، از چرخه مصرف خارج خواهند شد تا از عرضه محصولات ناسالم جلوگیری و سلامت مصرف‌کنندگان حفظ شود.

در ادامه، رئیس بازرسی و تنظیم بازار جهاد کشاورزی شهرستان اسلام‌آبادغرب نیز بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مرتبط برای ساماندهی فرآیند تولید و عرضه محصولات تأکید کرد و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را مورد توجه قرار داد.

این بازدید با هدف بررسی شرایط فعالیت کشتارگاه، ارزیابی وضعیت بهداشتی بخش‌های مختلف و اطمینان از رعایت الزامات بهداشتی و کیفیت فرآورده‌های تولیدی انجام شد.